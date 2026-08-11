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Dünya Suriye mahkemesi karar verdi: Esad ve akrabaları idama mahkum edildi
Dünya

Suriye mahkemesi karar verdi: Esad ve akrabaları idama mahkum edildi

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Suriye mahkemesi karar verdi: Esad ve akrabaları idama mahkum edildi

Suriye'de mahkeme, ülkenin iç savaşı sırasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giyen devrik lider Beşşar Esad ve akrabalarını idama mahkum etti.

Suriye mahkemesinden Esad ve akrabalarına idam kararı çıktı. Karar, Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya kaçmasının ardından geldi. Bilindiği üzere Esad, rejim karşıtı güçlerin Aralık 2024'te Şam'a yaklaşması üzerine Suriye'den kaçmıştı.

Eli kanlı diktatör Esad hakkında verilen karar, bu yıl eski yönetimin mensuplarını hem mahkemeye çıkararak hem de gıyaben yargılamaya başlayan geçiş yönetimi dönemindeki ilk idam kararı oldu.

Esad rejimi, Suriye'deki iç savaş boyunca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemişti. Yeni yönetim, bu yıl eski rejimin yöneticileri ve diğer mensupları hakkında yargı süreci başlatmıştı.

Esad, rejim karşıtı güçlerin Şam'a ilerlemesinin ardından ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmıştı. Moskova, Esad ve ailesine sığınma hakkı vermişti.

Mahkemenin son kararı, Suriye'de eski rejim döneminde işlenen suçlara ilişkin hesap verme sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini de gösteriyor.

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