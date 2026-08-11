  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi 30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emekli maaşına haciz konulabilir mi? İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 20 adrese baskın yapıldı, gözaltılar var Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıldır görevde! Milletin iradesine sahip çıktı Terör devleti Filistinli şehitlerden bile rant peşinde: 1700 cenazeyi pazarlık kozu olarak tutuyorlar Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu! İşte masadaki konular: Bakan Fidan’dan Libya Çıkarması 96 şüpheli yakalandı, 69’u cezaevinde: Sosyal medyadan zehir ticaretine büyük darbe Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek! Devlet babalığını yaptı
Gündem Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i yâd etti
Gündem

Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i yâd etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i yâd etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmet ve minnetle yâd etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatan ve bayrak uğruna hayatını kaybeden Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı
'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı

Dünya

'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı

İlham veren başarı: Otizmli Asilhan Kur'an okumayı öğrendi
İlham veren başarı: Otizmli Asilhan Kur'an okumayı öğrendi

Gündem

İlham veren başarı: Otizmli Asilhan Kur'an okumayı öğrendi

11Ağustos 2017: Eren Bülbül'ün vefatı (Şehit)
11Ağustos 2017: Eren Bülbül'ün vefatı (Şehit)

Tarih

11Ağustos 2017: Eren Bülbül'ün vefatı (Şehit)

İçişleri Bakanlığı’ndan kahramanlar için paylaşım! İyi ki varsın Eren iyi ki varsın Ferhat
İçişleri Bakanlığı’ndan kahramanlar için paylaşım! İyi ki varsın Eren iyi ki varsın Ferhat

Gündem

İçişleri Bakanlığı’ndan kahramanlar için paylaşım! İyi ki varsın Eren iyi ki varsın Ferhat

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23