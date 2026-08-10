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Teknoloji Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı
Teknoloji

Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı

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ASELSAN, sosyal medya hesabından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi sosyal medya hesabından paylaşıldı. ASELSAN paylaşımında ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi için ‘Gemilerin muhafızı' ismini kullandı. ASELSAN'ın paylaşımında GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin özellikleri satha yakın uçan hedeflere etkinlik, 35 mm ASELSAN ATOM Parçacıklı Mühimmat, tam otonom kabiliyet ve yüksek ateş gücü olarak ifade edildi.

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