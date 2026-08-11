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Ekonomi ABD-İsrail vurdu gaz üretimi düştü! İranlı bakan günlük kaybı açıkladı!
Ekonomi

ABD-İsrail vurdu gaz üretimi düştü! İranlı bakan günlük kaybı açıkladı!

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ABD-İsrail vurdu gaz üretimi düştü! İranlı bakan günlük kaybı açıkladı!

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta hedef alınan Aseluye'deki gaz işleme tesisinde günlük 95 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanı Paknejad, Buşehr eyaletine bağlı Aseluye'deki gaz işletme tesisindeki üretimin ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle düştüğünü bildirdi.

Paknejad, "Aseluye'deki gaz işleme tesisinin bir bölümünde meydana gelen hasar sonrasında günlük yaklaşık 95 milyon metreküp gaz üretim kapasitesi kaybı Şehriver sonuna kadar (22 Eylül) kadar giderilecek." ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük toplam 230 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirmişti.

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