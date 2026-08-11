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Dünya Ukrayna, Kuzey Kore füzeleriyle vuruldu! 9 ölü 24 yaralı var
Dünya

Ukrayna, Kuzey Kore füzeleriyle vuruldu! 9 ölü 24 yaralı var

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Ukrayna, Kuzey Kore füzeleriyle vuruldu! 9 ölü 24 yaralı var

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıda 12 kişi ölmüş 39 kişi yaralanmıştı. Dün gece Rusya’nın misilleme operasyonunda Ukrayna ağır kayıplar verdi. Başkent Kiev dahil birçok noktada, ilk belirlemelere göre 9 ölü 24 yaralı var. Ukrayna lideri Zelenskiy, saldırıların Kuzey Kore yapımı füzelerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya ordusu, gece boyu Ukrayna’yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenkiy yaptığı açıklamada, Zaporijya’da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığını ifade etti. Zelenskiy, "Şehir, Kuzey Kore yapımı balistik füzeler, Zirkon füzeleri ve güdümlü hava bombalarıyla vuruldu. Bu, sivil altyapıya özellikle maksimum zarar vermek üzere planlanmış vahşi bir saldırıydı. Ekipleri, çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KİEV DE VURULDU

Zelenskiy ayrıca, "Kiev’de bir füze saldırısında bulaşıcı hastalıklar hastanesinin binası ve iş yerleri hasar gördü. Herson ve Harkov’da trafo istasyonları gece boyunca vuruldu ve elektrik kesintileri yaşandı. Dnipropetrovsk ve Mikolayiv bölgeleri de saldırıya uğradı. Füzelerin yanı sıra Ukrayna’ya karşı 120’den fazla insansız hava aracı kullanıldı, bunların çoğu Shaded (İran yapımı) tipiydi" bilgisini paylaştı. Zelenskiy, "Rusya’nın attığı her adım, balistik füze üretimini artırmak, Kuzey Kore ekipmanlarını devreye sokmak, seferberlik için hazırlık yapmak, bunların hepsi Moskova’nın barış için değil, tırmanış için hazırlandığını gösteriyor. Dünya şimdi tepki vermeli, beklememeli. Rusya’nın savaşını besleyen işletmelere yönelik daha fazla yaptırım baskısı, Ukrayna’ya daha fazla hava savunma yardımı, bunların hepsi barışa bir şans vermek için gerekli" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Acil Servis, Kiev’e yönelik saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

DNİPRO’DA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Dnipro Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Ganzha ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın İHA ve topçu saldırıları sonucu Dnipro’da 3 kişinin hayatını kaybettiğin, 5 kişinin de yaralandığını ifade etti.

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