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Gündem Acı olay pencereden bakınca ortaya çıktı! Engelli oğlunu öldürüp intihar etti
Gündem

Acı olay pencereden bakınca ortaya çıktı! Engelli oğlunu öldürüp intihar etti

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Acı olay pencereden bakınca ortaya çıktı! Engelli oğlunu öldürüp intihar etti

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan acı olay, engelli gencin okul servisi kapıya gelince ortaya çıktı. İskele Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Nurten Kandemir, lösemi tedavisi gören zihinsel engelli 19 yaşındaki oğlu Ahmet Barış Kandemir'i tabancayla vurarak hayatına son verdi.

İzmir’in Urla ilçesinde acı bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Nurten Kandemir, lösemi tedavisi gören ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 19 yaşındaki oğlu Ahmet Barış Kandemir’i tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

ÇOCUĞU OKULU GETİRMEK İÇİN GELMİŞTİ

Olay, İskele Mahallesi 2090 Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde Ahmet Barış Kandemir’i özel eğitim okuluna götürmek üzere eve gelen servis personeli, genci kapıda göremeyince zile bastı. Kapının açılmaması üzerine durumdan şüphelenen personel, pencereden içeri baktığında Nurten Kandemir ile oğlunu kanlar içerisinde gördü. 

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Nurten Kandemir’in tabancayla oğlunu vurduğu, ardından aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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