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Dünya Gizli nükleer kod: Suriye’de “Site 99” alarmı!
Dünya

Gizli nükleer kod: Suriye’de “Site 99” alarmı!

Yeniakit Publisher
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Gizli nükleer kod: Suriye’de "Site 99" alarmı!

UAEA'nın, ABD'nin Suriye ve İsrail'le yaptığı mutabakatların ardından Suriye'deki "Site 99" adlı gizli tesiste bulunduğu öne sürülen nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.

UAEA'nın, ABD'nin Suriye ve İsrail'le yaptığı mutabakatların ardından Suriye'deki "Site 99" adlı gizli tesiste bulunduğu öne sürülen nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD’li ve israilli yetkililere göre Washington ile Tel Aviv, Suriye’deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyaller konusunda bir yılı aşkın süredir görüşmeler yürüttü.

Soykırımcı israilden “vurabiliriz” tehdidi

israilli yetkililer, devrik Beşşar Esad yönetiminin El Kibar nükleer reaktör projesinden kalan bazı nükleer materyalleri “Site 99” olarak adlandırılan tesiste sakladığını öne sürdü.

Yetkililere göre israil, materyallerin tesisten çıkarılmaması durumunda bölgeye askeri saldırı düzenleyebileceği yönünde ABD’yi uyardı.

 

Tesiste “sarı kek” bulunduğu öne sürüldü

ABD’li yetkililer ise tesiste, uranyum cevherinin işlenmesiyle elde edilen ve nükleer yakıt üretiminin ilk aşamalarında kullanılan “sarı kek” (yellowcake) uranyum konsantresi bulunduğunu iddia etti.

Ayrıca El Kibar projesinden kaldığı belirtilen başka nükleer materyallerin de aynı tesiste tutulduğu ileri sürüldü.

 

Washington, UAEA’yı sürece dahil etti

Habere göre ABD yönetimi, israilden nükleer materyallere yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunmamasını istedi.

Washington’ın daha sonra hem Tel Aviv hem de Şam yönetimiyle materyallerin güvenli şekilde tesisten çıkarılması konusunda mutabakata vardığı ve UAEA’yı sürece dahil ettiği belirtildi.

Yetkililer, UAEA ile Suriye arasında tesisteki nükleer materyallerin çıkarılmasına yönelik anlaşma imzalanmasının ardından Ajansın operasyon için hazırlıklara başladığını öne sürdü.

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Yorumlar

Turkk

Terorist israil senin nukler tesislerini kim vuracak,,,asil vurulacak yok edilecek sizsiniz...nukleriniz ile yerin 7 katina batirilmaniz gerekli....

Mete mertoğlu

Hepsi bahane.Amaç toprakların genişletmek. Bu İsrail bölgeden temizlemeden Müslümanlara asla huzur yoktur.Yeni Babil kralları lazım. Siyonist köpeklere.
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