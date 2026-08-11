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Spor Trump’tan FIFA’ya açık uyarı! “Infantino’yu değiştirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin”
Spor

Trump’tan FIFA’ya açık uyarı! “Infantino’yu değiştirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin”

Yeniakit Publisher
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Trump’tan FIFA’ya açık uyarı! "Infantino’yu değiştirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin"

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun görevden alınması yönündeki çağrılara tepki gösterdi.

Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun geleceğiyle ilgili tartışmalara dahil oldu. Trump’tan FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Gianni Infantino’ya destek açıklaması geldi.

 

Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda, Infantino’nun yönetim şekline yönelik eleştirilere ve FIFA Başkanı’nın değiştirilmesi yönündeki çağrıları işaret ederek, "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'yu değiştirmeyi aklından bile geçirirse çok büyük bir hata yapmış olur" ifadelerini kullandı. Infantino’yu "harika biri" olarak nitelendiren Trump, "O, şimdiye kadar düzenlenmiş en başarılı Dünya Kupası'nı, öncekilerden dört kat daha başarılı bir şekilde yönetmeyi henüz başardı" dedi. Trump, "Eğer o görevden alınırsa organizasyon bir daha asla bu kadar başarılı veya kârlı olamaz" uyarısında bulundu.

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