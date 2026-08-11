Kamyonu görünce frene bastı! Kazayı önleyen sürücünün başına gelmeyen kalmadı
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Trafikte kural tanımayan dev tonajlı araçların sebep olduğu tehlikelere bir yenisi daha eklendi. Artvin-Ardahan karayolunun Şavşat geçişinde sollama yapmanın yasak olduğu dar yolda ilerleyen taksi sürücüsü Fırat Küpçü, karşı yönden kendi şeridine girerek gelen dev taş kamyonunu son anda fark etti. Olası bir kafa kafaya çarpışmayı engellemek adına soğukkanlılıkla aracını durduran duyarlı sürücü, büyük bir felaketin önüne geçti. Kaza riskini atlatan taksici rahat bir nefes almaya çalışırken, hızla yanından geçen dev kamyonun tekerleklerinin yoldaki çamurlu su birikintisini savurmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Açık pencereden içeri dolan çamurlu sularla bir anda sırılsıklam kalan taksicinin yaşadığı şok anları araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Artvin’de trafikte yaşanan ilginç olay, hem tehlikeli bir sollamanın hem de saniyeler içinde gelen beklenmedik bir sürprizin görüntülerini ortaya çıkardı. Şavşat ilçesinde Artvin-Ardahan karayolunda seyir halinde olan taksi şoförü Fırat Küpçü, karşı yönden hatalı sollama yaparak gelen taş kamyonunu fark edince aracını durdurarak olası bir kazanın önüne geçti. Fakat başına gelmeyen kalmadı.
Artvin’de sollama yapmanın yasak olduğu yolda sollama yapan kamyonu fark ederek, kazayı önleyen taksi sürücünü saniyeler içinde neye uğradığını şaşırdı. Kamyon sürücünün hareketi ile çamurlu su içinde kalan taksicinin o anları kameraya yansıdı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde Artvin-Ardahan karayolunda şaşırtan bir olay yaşandı. Sollama yapmanın yasak olduğu yolda ilerleyen taksi sürücüsü Fırat Küpçü, karşı yönden hatalı sollama yaparak gelen taş kamyonunu fark etti.
ÇAMURLU SU İÇİNDE KALDI
Küpçü, kamyonu görür görmez aracını durdurdu ve büyük bir faciayı önledi. O anlar kamyonun sürücünün hareketi ise Küpçü’yü şoka uğrattı. Kamyon sürücü ilerlerken yoldaki su birikintisini, taksi sürücüsünün üzerine boca etti.
Açık pencereden içeri giren çamurlu su sonrası sırılsıklam olan taksicinin verdiği tepki ise araç içi kameraya yansıdı. Görüntülerde taksicinin hatalı sollama yapan kamyonu fark ettikten sonra aracını durduğu, kamyonun yanından geçmesinin ardından çamurlu su içinde kaldığı görüldü.