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Gündem 32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar
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32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar

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32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla ilk derece mahkemesince 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan servis şoförü H.S.'nin yargılanmasına, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden başlandı. Duruşmada dinlenen tanık ifadeleri ve sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kastamonu’nun ilçesi Taşköprü’de 2024 yılında ortaya atılan cinsel istismar iddialarıyla başlayan dava, istinaf sürecinin ardından yeni bir aşamaya taşındı. Daha önce 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilen şoför, yeniden hakim karşısına çıkarken suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada tanıkların ifadeleri alınırken mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.

Olay, 2024 yılında Kastamonu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde öğrenci servisi şoförlüğü yapan H.S.’nin (52), 4 kız çocuğuna çeşitli tarihte cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aileler Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan H.S. tutuklandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’on iki yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı’, ’sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ ve ’çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından dava açılan H.S., toplam 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. H.S. hükümle birlikte duruşma salonundan tutuklandı.

KARAR İSTİNAFTAN DÖNDÜ, YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI

Kararın ardından sanık müdafisi tarafından yapılan başvurunun ardıdan, verilen karar İstinaf Mahkemesi’nden geri döndü. Kararın dönmesinin ardından sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Görülen duruşmada savunma yapan H.S., suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini ifade ederek, "Böyle bir olay olmadı. Çünkü ben, o sene üniversite öğrencilerini taşıyordum, sabah ise lise öğrencilerini bırakıp gidip onları alıyordum. Akşam da ilk onları köyüne bırakıp, saat 16.15’de lise servisine başlıyordum. Saat 15.30’da ilkokul öğrencileri okuldan çıkıyordu, ben 16.15’de Kastamonu’ya gelip lise servisine başlıyordum. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Arabada oturma planı var, her okul çıkışında bir tane öğretmen arabanın başında bekler, elindeki listeye göre kendisi çocukları bindirirdi. Bu çocukların hepsinin zaten arabanın en arka koltuğunda olması lazım. Bu beyanların hiçbiri gerçek değildir. Söylenenlerin hiçbirini yapmadım. Suçsuzum tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 13 yaşındaki M.A.Ş. ise, "Duruşmada isimleri söylenen çocukların servis aracında ön koltuğa oturduğunu hiç görmedim. Ayrıca servis şoförünün kız çocuklarına sarılmasına ya da dokunmasına, kucağına oturtmasına da şahit olmadım" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen 10 yaşındaki H.N.B. de, "Mağdur çocukların ön koltuğa oturduğunu görmedim. Servis şoförünün çocuklara sarıldığını, öptüğünü, kucağına aldığını görmedim, telefonla bize video izletmedi" şeklinde konuştu.

Tanık olarak dinlenen 10 yaşındaki çocuk da, "Serviste ilk zamanlar karışık otururduk, sonradan oturma düzenine göre oturmaya başladık. Ön koltuğa genelde M.A.Ş. otururdu. Ancak önceden büyük kızlar da oturuyordu. Mağdurlardan birinin oturduğunu hatırlıyorum, ancak diğerlerinin oturup oturmadığını hatırlamıyorum. Küçükler ön koltuğa oturmazdı" şeklinde konuştu.

Tanık olarak dinlenen 11 yaşındaki çocuk ise, "Şoför araç kullanırken video izlemezdi, bize izlettiğini de görmedim. Ön koltuğa oturan çocuklar olurdu, ancak kimlerin oturduğunu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık H.S.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, avukatların yazılı savunma talebi sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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