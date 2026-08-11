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Gündem Özgür’ün beceriksizliğini kendi çevresinden dinleyin! YP’lilerde büyük hayal kırıklığı
Gündem

Özgür’ün beceriksizliğini kendi çevresinden dinleyin! YP’lilerde büyük hayal kırıklığı

Yeniakit Publisher
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Özgür’ün beceriksizliğini kendi çevresinden dinleyin! YP’lilerde büyük hayal kırıklığı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in en yakınındaki gazetecilerden Hilal Köylü, Terörsüz Türkiye oylamasında Özel’in kendi partisine söz geçirememesinden dert yandı.

yeniakit.com.tr

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, partinin ilk ciddi sınavında grubuna hakim olamaması partide tartışmalara neden olurken kendisine yakın gazetecileri de üzdü.

Özgür Özel'in “vekiller kendi bölgelerine göre evet ya da hayır oyu verecek” dediğini hatırlatan Yeni Partili gazeteci Hilal Köylü,  X hesabından YP’nin evlere şenlik oy kullanma durumlarını şu ifadelerle aktardı:

 

Adana'da iki vekil evet diyor, ikisi hayır diyor. Özel'in memleketi Manisa'da sadece Özel ‘evet’ diyor. 2 vekil hayır diyor. Özel ‘parti yönetiminin evet’ diyeceğini söylemişti. MYK üyesi Gizem Özcan ‘hayır’ oyu kullandı. Özel'in en yakını Malatya vekili Veli Ağbaba ‘hayır’ oyu kullandı.

 

İSMAİL SAYMAZ DA İNANAMADI

Özel-İmamoğlu’nun başını çektiği değişimcilere yakınlığıyla bilinen Gazeteci İsmail Saymaz da X hesabından Yeni Parti’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki kafa karıştıran oylarını yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

 

Yeni Parti’de Çerçeve Yasa’ya 35 milletvekili kabul, 54’ü ret dedi, ikisi katılmadı. Özel, kendisi ve yönetiminin evet diyeceğini açıklamasına rağmen MYK üyesi Gizem Özcan ile bir gün önce kabul oyu vereceklerini belirten Nurhayat Altaca Kayışoğlu hayır dedi. Dünün sürprizi Veli Ağbaba oldu. Özel’in en yakın arkadaşı ret oyu verdi. CHP’ye gelince… 29’u kabul, 2’si ret dedi, 14’ü katılmadı. Kılıçdaroğlu bir gün önce evet diyeceklerini açıkladığı için ret oyu verecek milletvekilleri oylamaya gelmemiş görünüyor

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Yorumlar

Ramazan

Bu adamı önder bilip peşinden gidenlerin beyin yapısını incelemek lazım...!

Yeni partiyi niçin kurmuşlar ve dokunulmazlıkların düşürülmesi..... Özdil anlatmış.

"Yılmaz Özdil’den Bomba İhanet ve Rüşvet Çıkışı: 'Kalemini Satan Fetö'den & Mossad’dan Bile Para Alır!'"____ "Bak Burhanettin, buradan bir daha söyleyeyim: Herhangi bir siyasi partiden para alarak yayın yapan gazeteci, dünyanın en haysiyetsiz gazetecisidir. Şimdi bu para dağıttığın ekiplerle gazeteciler üzerinde baskı kuruyorsun, milletin susmasını sağlıyorsun. Ben senin o para ödediğin gazetecilere benzemem.Bana göre para alarak yayın yapan gazetecilik, vatana ihanetle eş değerdir. Çünkü para karşılığında millete yalan söyleyen, bugün bir partiden para alır, yarın rakip partiden para alır. Öbürsü gün bir yabancı ülkenin fonundan para alır, öbürsü gün FETÖ'den para alır. Öbürsü gün Mossad'tan para alır. 'Almaz' diyebilir misin? Herif parayla kalemini satıyorsa, en çok parayı kim veriyorsa ona satar.Gazetecilik kamu hizmetidir; yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü kuvvettir. Özgür ve bağımsız olmak zorundadır. Bir hakime rüşvet vermek neyse, bir bakana rüşvet vermek neyse, gazeteciye para ödemek de aynı şekilde rüşvettir, ahlaksızlıktır, suçtur. Üstelik bak yüzüne söylemiştim, tekrar söyleyeyim: Ben çalıştığım gazete veya televizyon hariç başka hiç kimseden para almam. Çok şükür medyada beni sevmeyenler dahil bu özelliğimi bilir. Her ne olursa olsun yalan söylemediğimi de bütün medya camiası bilir. Ben kimseden para almam.Ama sana para verdiğini söyleyen var. Evet, var. Antin kuntin ihalelerin cambazı var. Mesela Aziz İhsan Aktaş sana 1 milyon dolar verdiğini söylüyor. Söylemiyor mu? Sana 1 milyon dolar verdiğini söylediği için senin hakkında fezleke var. Milletvekili dokunulmazlığın kalktığı gün bu iddiadan yargılanacaksın. Mesela yeni parti kurulmazsa, sen yeni partiden milletvekili olamazsan, ilk genel seçimden hemen sonra yargılanacaksın. Yeni partiyi bunun için kuruyorsunuz zaten, dokunulmazlığınız devam etsin, CHP'yi bu yüzden bölmeye çalışıyorsunuz.Dolayısıyla senden para almadığım için bana laf yetiştireceğine, sana para ödediğini söyleyeni mahkemeye ver kardeşim. Adam sana 1 milyon dolar rüşvet verdiğini söylüyor. Niye bu ağır ithamda bulunan kişiyi mahkemeye vermiyorsun, suç duyurusunda bulunmuyorsun? Niye bu paralı trollerin sayesinde bana karşı pek cesursun? Bravo yani! Bu rüşvet konusunda da biraz cesaret göster de görelim."
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