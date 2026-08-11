Özgür’ün beceriksizliğini kendi çevresinden dinleyin! YP’lilerde büyük hayal kırıklığı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, partinin ilk ciddi sınavında grubuna hakim olamaması partide tartışmalara neden olurken kendisine yakın gazetecileri de üzdü.

Özgür Özel'in “vekiller kendi bölgelerine göre evet ya da hayır oyu verecek” dediğini hatırlatan Yeni Partili gazeteci Hilal Köylü, X hesabından YP’nin evlere şenlik oy kullanma durumlarını şu ifadelerle aktardı:

“Adana'da iki vekil evet diyor, ikisi hayır diyor. Özel'in memleketi Manisa'da sadece Özel ‘evet’ diyor. 2 vekil hayır diyor. Özel ‘parti yönetiminin evet’ diyeceğini söylemişti. MYK üyesi Gizem Özcan ‘hayır’ oyu kullandı. Özel'in en yakını Malatya vekili Veli Ağbaba ‘hayır’ oyu kullandı.”

İSMAİL SAYMAZ DA İNANAMADI

Özel-İmamoğlu’nun başını çektiği değişimcilere yakınlığıyla bilinen Gazeteci İsmail Saymaz da X hesabından Yeni Parti’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki kafa karıştıran oylarını yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Parti’de Çerçeve Yasa’ya 35 milletvekili kabul, 54’ü ret dedi, ikisi katılmadı. Özel, kendisi ve yönetiminin evet diyeceğini açıklamasına rağmen MYK üyesi Gizem Özcan ile bir gün önce kabul oyu vereceklerini belirten Nurhayat Altaca Kayışoğlu hayır dedi. Dünün sürprizi Veli Ağbaba oldu. Özel’in en yakın arkadaşı ret oyu verdi. CHP’ye gelince… 29’u kabul, 2’si ret dedi, 14’ü katılmadı. Kılıçdaroğlu bir gün önce evet diyeceklerini açıkladığı için ret oyu verecek milletvekilleri oylamaya gelmemiş görünüyor”