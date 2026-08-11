Piramitler yıkılıyor!

Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana devam eden savaş, ülkenin binlerce yıllık tarihi mirasını da tehdit ediyor.

Sudan’ın başkenti Hartum’un yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde bulunan antik Meroe kentindeki tarihi piramitler, ülkede devam eden savaş nedeniyle ciddi tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Nisan 2023’te başlayan çatışmalar nedeniyle düzenli bakım ve koruma çalışmalarının aksadığı bölgede, piramitlerin içerisinde kum birikmeye başladı.

Kuş Krallığı hükümdarlarının kraliyet mezarlarının bulunduğu Meroe’de, MÖ 8. yüzyıl ile MS 4. yüzyıl arasında inşa edilmiş 200’den fazla piramit bulunuyor.

Arkeologlar, gerekli bakım çalışmalarının yapılamaması halinde tarihi yapılarda çökmeler meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Associated Press’in aktardığına göre bazı piramitlerde yapısal çatlaklar oluşurken, arkeolojik alanda yabani otların büyüdüğü ve kumtaşlarında tuz kristalleşmesinin meydana geldiği tespit edildi.

Tuz kristalleşmesinin özellikle binlerce yıllık yazıt ve oymaların aşınmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Sudan Eski Eserler Kurumu’nun düzenli bakım kapasitesinin savaş nedeniyle zayıflaması, mevsimsel seller ve kuvvetli rüzgar gibi doğal olayları da tarihi yapılar açısından daha büyük bir tehdide dönüştürdü.

Savaşın Sudan’ın kültürel mirasına verdiği zarar Meroe ile sınırlı değil.

UNESCO’nun nisan ayında yayımladığı rapora göre ülkede 100’den fazla kültürel ve arkeolojik alan zarar gördü, 22 müze ise yağmalandı veya tahrip edildi.

Hartum’daki Sudan Ulusal Müzesi ve Etnografya Müzesi ile Omdurman’daki Halife Evi de çatışmalardan etkilenen önemli kültürel yapılar arasında yer aldı.

Savaş nedeniyle arkeoloji ekiplerinin çalışmalarının aksaması ve tarihi alanlardaki güvenliğin zayıflaması, yasa dışı kazı faaliyetlerinin de artmasına neden oldu.