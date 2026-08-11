  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi 30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emekli maaşına haciz konulabilir mi? İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 20 adrese baskın yapıldı, gözaltılar var Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıldır görevde! Milletin iradesine sahip çıktı Terör devleti Filistinli şehitlerden bile rant peşinde: 1700 cenazeyi pazarlık kozu olarak tutuyorlar Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu! İşte masadaki konular: Bakan Fidan’dan Libya Çıkarması 96 şüpheli yakalandı, 69’u cezaevinde: Sosyal medyadan zehir ticaretine büyük darbe Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek! Devlet babalığını yaptı
Siyaset Yaşlı kadının kulak ve kolları parçalanmıştı! Vahşi köpek sahiplerine rekor tazminat cezası
Siyaset

Yaşlı kadının kulak ve kolları parçalanmıştı! Vahşi köpek sahiplerine rekor tazminat cezası

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yaşlı kadının kulak ve kolları parçalanmıştı! Vahşi köpek sahiplerine rekor tazminat cezası

Yargıtay, 2019 yılında Kırşehir’de köpeklerin saldırısında kulak ve kollarından ağır yaralar alarak yüzde 37 oranında malul kalan 63 yaşındaki Sebahat Karaman’a 637 bin 156 lira 20 kuruş maddi ve manevi tazminat ödenmesine ilişkin kararı onadı

Kırşehir’de 2019 yılında köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Sebahat Karaman’ın sağ kulak kepçesi ve kulak memesinin bir kısmı ile her iki kolunda doku kaybı meydana geldi. Saldırının ardından Karaman, köpeklerin sahiplerine karşı tazminat davası açtı. Yerel mahkeme davalıların "kusursuz sorumlu" olduklarına hükmetti.

’Maluliyet oranının yüzde 37’

Mahkemece yapılan değerlendirmede, Karaman’ın maruz kaldığı yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Yüzündeki lezyonlar ile sağ kulak kepçesindeki kısmi doku kaybının yüzde sabit iz niteliğinde olduğu tespit edilirken, Karaman’ın maluliyet oranının yüzde 37 olduğu belirlendi.

Bilirkişi raporunda, Karaman’ın 3 aylık geçici iş göremezlik zararının 6 bin 62 lira 70 kuruş, sürekli iş göremezlik zararının ise 431 bin 193 lira 50 kuruş olduğu hesaplandı. Mahkeme, Karaman’a 437 bin 156 lira 20 kuruş maddi ve 200 bin lira manevi olmak üzere toplamda 637 bin 156 lira 20 kuruş tazminat ödenmesine hükmetti.

 

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine, inceleme yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, hayvan sahibinin, hayvanının üçüncü kişilere zarar vermesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve gereken özeni göstermek zorunda olduğuna dikkat çekti. Kararda, hayvan sahibinin sorumluluktan kurtulabilmesi için gerekli özeni gösterdiğini ya da tüm tedbirler alınmasına rağmen zararın meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğunu kanıtlaması gerektiği ifade edildi.

Yargıtay, davalıların sorumluluğundaki köpeklerin zincir ve tasma gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınmaksızın, çevre açısından tehlike oluşturacak şekilde başıboş bırakılmasını, bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bilirkişi raporunun denetime elverişli olduğunu ve hükmedilen manevi tazminat miktarının hakkaniyete uygun bulunduğunu belirterek davalıların temyiz itirazlarını reddetti.

Esnaf yetişmese köpekler parçalayacaktı
Esnaf yetişmese köpekler parçalayacaktı

Yerel

Esnaf yetişmese köpekler parçalayacaktı

Bu alçak insan olamaz! Ha kuduz köpek ha terörist Ben-Gvir
Bu alçak insan olamaz! Ha kuduz köpek ha terörist Ben-Gvir

Dünya

Bu alçak insan olamaz! Ha kuduz köpek ha terörist Ben-Gvir

Kepçe operatörüne büyük şok: Köpekleri boğulmaktan kurtardı işten kovuldu!
Kepçe operatörüne büyük şok: Köpekleri boğulmaktan kurtardı işten kovuldu!

Yerel

Kepçe operatörüne büyük şok: Köpekleri boğulmaktan kurtardı işten kovuldu!

Başıboş köpekler yavru yaban domuzuna saldırdı!
Başıboş köpekler yavru yaban domuzuna saldırdı!

Yaşam

Başıboş köpekler yavru yaban domuzuna saldırdı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23