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Yerel Zincirlikuyu'da taksiye çarpan otomobil takla attı
Yerel

Zincirlikuyu'da taksiye çarpan otomobil takla attı

Yeniakit Publisher
2023-08-16 03:03:00 -
Zincirlikuyu'da taksiye çarpan otomobil takla attı

Zincirlikuyu'da gece saatlerinde bir otomobil ticari taksiye çarpıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken can kaybı yaşanmadı.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu Kavşağı'nda Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan 33 EGE 07 plakalı otomobil, 34 TFE 38 plakalı ticari taksiye arkadan çarptıktan sonra İSTAÇ'ın kulübesine de çarpıp takla atarak ters döndü.

Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobil içerisine sıkışan bir kişi ile yan koltuktaki diğer kişi itfaiye ekipleri tarafından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Hafif yaralanan vatandaşlar tedbir olarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik tedbirleri aldı.

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