Zincir markette Osmanlı kavgası! 'Burası Osmanlı toprakları'

Zincir marketlerin bir şubesinde bir kadın ile genç arasında "Osmanlı" tartışması yaşandı. Genç, "Burası Osmanlı'nın toprakları." diyen kadına bağırarak, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız." dedi.

"Burası Osmanlı toprakları"

Zincir marketlerin bir şubesinde bir kadın ile genç arasında yaşanan tartışma ilginç anlara sahne oldu. Elinde telefonla kayıt yapan kadın tartıştığı gence, "Burası Osmanlı toprakları" diye çıkıştı.

"Ülkemi benden çalamayacaksınız"

Kadının sözlerine sinirlenen genç, bağırmaya başladı. Genç, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız." sözleriyle bağırdı.

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