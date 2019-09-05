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Zincir marketlere yenik düşen kırtasiyecilerden velilere uyarı

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğrenci ve velilere okul malzemesi telaşı sararken, kırtasiyeciler ise zincir marketlerin kırtasiyeciliğe soyunmasından şikayetçi oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:13
Zincir marketlere yenik düşen kırtasiyecilerden velilere uyarı

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğrenci ve velilere okul malzemesi telaşı sararken, kırtasiyeciler ise zincir marketlerin kırtasiyeciliğe soyunmasından şikayetçi oldu. Yılın 12 ayı işlerinin başında öğrenci ve velilerin hizmetinde olduklarını belirten kırtasiyeciler, sadece okulların açılış sezonunda kırtasiye standı açan zincir mağazalarla rekabet etmek zorunda kaldıklarını belirttiler.


Ucuz gözüken kalitesiz malzemelerle sadece okulların açılış döneminde piyasaya giren pek çok zincir mağazanın kitap ve kırtasiye sektörünü olumsuz etkilediğini belirten kırtasiyeciler velileri uyararak “Yılın 12 ayı hizmetinizde olan yerel esnaftan alışveriş yapın” çağrısında bulundular.


Bilinçli velilerin yıl boyunca ihtiyaçlarını karşıladığı kırtasiyelerden alışveriş yapmasını tavsiye eden Aydınlı kırtasiyecilerden Melike Atasal, “Maalesef her geçen gün yerel esnaf kan kaybediyor. Aylardır yeni eğitim-öğretim sezonuna hazırlık yapıyoruz. Kırtasiyecilerin en iyi iş yapacağı dönemde bütün zincir mağazalar kırtasiye işine soyunuyor. Yetkililerden bu konuda gerekli tedbiri almasını bekliyor velilerin de alışverişlerini yılın 12 ayı hizmetlerinde olan yerel esnaftan yapmasını bekliyoruz” dedi.


Özellikle okulların açıldığı dönemlerde Çin menşeili ürünlerle piyasaya giren pek çok kişinin adeta vurgun yapıp piyasadan çekildiğini belirten Kırtasiyeci melike Atasal, “Görünümü aynı ancak kalite ve içeriği farklı kırtasiye malzemeleri çocukların sağlığını olumsuz etkilediği gibi velilerin ekonomisine de zarar veriyor. Eskiden okulların başladığı dönemlerde kırtasiyelerde ciddi bir yoğunluk olurdu. Zincir marketler kırtasiyeciliği de bitirmek üzere” dedi.


“Bilinen markaları ve tanıdığınız esnafları tercih edin”


Velilerin kırtasiye malzemesi alırken meseleyi sadece kalem, kağıt, defter anlayışı ile değil sağlıklı ve kaliteli ürün anlayışı ile yaklaşmasını tavsiye eden Atasal , “Bilinen, kaliteli ve yerli ürünleri tercih edin. Kalitesiz ve kansere yol açan ürünlerin tehlikesi artık herkes tarafından biliniyor. Velilerimiz ürün alırken TSE, CE belgelerinin yanında EAN 71 den başlayıp 79 kadar giden belgelere sahip ürünleri tercih etsinler. Bu konuda tanıyıp bildikleri kırtasiyecilerden bilgi alabilirler” diyerek özellikle oyun hamurları, silgi, boya, keçeli kalem yapıştırıcı alırken daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:13
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