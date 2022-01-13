Bakkallar ve küçük ölçekli marketlerin pek çoğu zincir marketlerle mücadele edemiyor. Bu sebeple bazı ürünlerin zincir marketlerde satılması yasaklanacak.

Zincir marketlerde hangi ürünler yasaklanacak? Marketlerde hangi ürünlere yasak gelecek?

Geçtiğimiz günlerde TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis’te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım” dedi.

Bu açıklamaların ardından pek çok kişi zincir marketlerde hangi ürünlerin satılmayacağını araştırmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere; geniş kapsamlı olan zincir market ve perakende taslaklarından, bazı maddelerin alınarak mini bir paket yapıldığı ve TBMM’ye gönderilmesine karar verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, çalışmaları ilgili bakanlıklarda aylardan beri süren ve kamuoyunda çok kez tartışma konusu olan taslaklarla ilgili gelişme yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi, bakkal ve bayilerin daralan satışlarına çözüm bulunması için zincir marketlerin satışını yapabileceği ürünlere sınırlama getirilmesi konusu hızlandı. Sadece bu başlıkları içeren bir teklifin önümüzdeki günlerde TBMM’ye verileceği belirtiliyor. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, yapılan toplantılarda, zincir marketlerin nüfus kriterine göre açılmasına olanak sağlanması, satacağı ürünlere sınırlama getirilmesi, bazı ürünlerin de büyüklük hesabına göre satışına kural konulması konuları ele alındı. Daha önceki taslaklarda bulunan bu hükümlerin Meclis’ten hızla geçirilmesi için ayrı bir pakete dönüştürülmesine karar verildi. Yapılan düzenlemenin çerçevesinin oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirten parti kurmayları, şunları söyledi:

“Devletin, vatandaşı korunmaya yönelik sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter getireceğiz. Görüşmelerde odaların istediklerinin birçok kısmı kabul edildi. Sınırlama getirilecek ürünler, mesafe konusu gibi konular karara bağlandı. Perakende düzenlemeleri çok maddeli, onlar yerine öncelikli olarak birkaç madde yakın zamanda gelebilir. Burada, bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Bakanlık ve meslek odaları üzerinde çalışıyor. Çalışma saatleri ve hafta sonu açık olmaları konuları da düzenlenecek.”

Zincir marketlere gelecek ürün sınırlaması için şu bilgiler verildi: “Ekmek yasak kapsamında olmayabilir. Çünkü gıda ürünü. Ancak, cep telefonu, beyaz eşya, sigara; özellikle bunlar her yerde satılamayacak. 5 bin metrekare kapalı alanı olanların satılabileceği ürünlerin listesi yeniden belirlenecek. 100 metrekare yerde buzdolabı satılıyor, bunlara izin verilmeyecek. Çok uzun olmayan bir yasa düzenlemesi bu dönem yapılacak. Zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak. Özellikle beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili satılamayacak. Kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak. Züccaciye gibi ürünlerin satışı için de metrekare sınırı olacak.”