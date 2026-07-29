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Gündem Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi
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Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi

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Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab ile görüştü.

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab'ı Başkanlıkta kabul ettiği bildirildi. Görüşmede, Türkiye ile Katar arasında atılan stratejik adımların savunma sanayii alanındaki yansımalarının değerlendirildiği ve mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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