Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab ile görüştü.
Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab'ı Başkanlıkta kabul ettiği bildirildi. Görüşmede, Türkiye ile Katar arasında atılan stratejik adımların savunma sanayii alanındaki yansımalarının değerlendirildiği ve mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.