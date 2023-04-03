Zincir marketler uyarısı! 'Kuralsız çoğalması önlenmeli'

Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan “Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nu değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu rapor geç kalınmış ve tavsiye niteliğinde. Ancak bu raporun kısa sürede zaman kaybedilmeden dikkate alınarak kuralların konulması kaçınılmazdır. Bu raporda bizim uzun yıllardan beri taleplerimizin ne kadar haklı olduğunun bir göstergesidir. Özellikle Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı’na eklenmesi gerektiğine dair maddeler çok önemli” diye konuştu.

"Adım başı şube artık yok"

Hazırlanan raporun hayata geçmesi ile esnaf ve sanatkarların az da olsa rahatlayacağına işaret eden Palandöken, “Bu rapordaki en önemli gelişme zincir marketlerin bulundukları bölgelerle ilgili. Çünkü rapora göre zincir marketler artık adım başı şube açamayacaklar. Şimdi yapılması gereken hazırlanan raporun zaman kaybedilmeden yasalaştırılması ve harfiyen uyulmasıdır. Yani 2 kilometrelik alana bir de eczanelerde olduğu gibi nüfus kiriteri ve açılacakları bölgedeki trafik yoğunluğu ile oto park bulundurma şartı da mutlaka eklenmelidir” şeklinde konuştu.

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