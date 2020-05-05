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Aktüel

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:10:44 -
Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, zincir marketin bölge müdürü, para yatırılmadığı mesajı gelmesi üzerine gittiği banka şubesinde bölge sorumlusu M.C'yi, görev alanındaki 9 marketin 7 şubesinden topladığı parayla gördü.

Durumdan şüphelenen bölge müdürünün ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, M.C'nin kullandığı 34 CDL 218 plakalı otomobildeki çantada 29 bin 750 lira buldu.

M.C. gözaltına alındı, 7 marketten alınan 250 bin liranın kayıp olduğu belirlendi.

M.C'nin avukatı aracılığıyla iş yerine istifasını verdiği öğrenildi.

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