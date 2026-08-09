77 adam katil oldu! Oğluyla kavga eden 2 kişiye kurşun yağdırdı
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Afyonkarahisar’da oğluyla iki kişi arasında çıkan tartışmaya dahil olan 77 yaşındaki S.Y. av tüfeğiyle ateş açtı.
Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İlçenin Hürriyet Mahallesi Paşa Sokağı'nda U.Y. (34) ve M.Ç.Ş. (30) ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin babası S.Y. (77) av tüfeğiyle araçta bulunan U.Y. ve M.Ç.Ş'nin üzerine ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
U.Y. ve M.Ç.Ş. kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler baba S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.