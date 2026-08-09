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Yerel 77 adam katil oldu! Oğluyla kavga eden 2 kişiye kurşun yağdırdı
Yerel

77 adam katil oldu! Oğluyla kavga eden 2 kişiye kurşun yağdırdı

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77 adam katil oldu! Oğluyla kavga eden 2 kişiye kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar’da oğluyla iki kişi arasında çıkan tartışmaya dahil olan 77 yaşındaki S.Y. av tüfeğiyle ateş açtı.

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İlçenin Hürriyet Mahallesi Paşa Sokağı'nda U.Y. (34) ve M.Ç.Ş. (30) ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

 

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin babası S.Y. (77) av tüfeğiyle araçta bulunan U.Y. ve M.Ç.Ş'nin üzerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

 

U.Y. ve M.Ç.Ş. kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler baba S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.

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Yorumlar

Polat

İlk seçimde çıkacağını biliyordur mutlaka. Çünkü her seçim öncesi af çıkarılıyor. Adına da kanun düzenlemesi diyorlar.
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