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Aktüel ‘Denize girmeyin’ uyarısına aldırmadılar! 14 yaşındaki çocuktan acı haber geldi
Aktüel

‘Denize girmeyin’ uyarısına aldırmadılar! 14 yaşındaki çocuktan acı haber geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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‘Denize girmeyin’ uyarısına aldırmadılar! 14 yaşındaki çocuktan acı haber geldi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle yapılan yasağa rağmen denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. İki kişi ekipler tarafından kurtarılırken, kaybolan 14 yaşındaki Mehmet Ali H.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde acı bir olay yaşandı. Samandağ Kaymakamlığı geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İlçemizde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olacağından denize girilmesi yasaktır" paylaşımı yapılmıştı.

 

Uyarılara aldırış etmeyen Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Şahıslardan 2'si ekipler tarafından kurtarılırken 14 yaşındaki Mehmet Ali H. dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramalarda çocuğun cansız bedeni bulundu. Mehmet Ali H.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

Öte yandan, denizde dalgalara kapılan 3 kişinin verdikleri mücadele kameraya yansıdı.

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