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Yerel Yürekleri yakan olay! Suya düşen terliğini almak isterken hayatını kaybetti
Yerel

Yürekleri yakan olay! Suya düşen terliğini almak isterken hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Yürekleri yakan olay! Suya düşen terliğini almak isterken hayatını kaybetti

Çorum İskilip'te Obruk Barajı kenarında oynayan 8 yaşındaki Selin Yılmaz, suya düşen terliğini almak için baraja girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan küçük çocuk, hayatını kaybetti.

Çorum’un İskilip ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Olay öğle saatlerinde İskilip ilçesi Yalakçay köyündeki Obruk Barajı'nda meydana geldi.

Evinin yakınındaki Obruk Barajı kenarında oynayan Selin Yılmaz’ın ayağındaki terlik suya düştü. Terliğini almak için suya giren çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Selin Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

 

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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