Ablasını kurtarmak için denize girdi! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli Kandıra'dadenize girmenin yasaklandığı sahilde boğulma tehlikesi geçiren ablasına yardım etmek isteyen 19 yaşındaki Arif Tosun, akıntıya kapıldı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde acı bir olay yaşandı.
Olay, sabah saatlerinde Kandıra ilçesine bağlı Kumcağız Sahili'nde meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı sahilde suya giren kadın, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden Arif Tosun da ablasını kurtarmak için denize girdi. Bu sırada ablasını kurtarmaya çalışan Tosun, dalgaların arasında akıntıya kapıldı. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılan ve boğulma tehlikesi geçiren abla-kardeş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Arif Tosun, kurtarılamadı. Tosun'un ablasının tedavisi sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.