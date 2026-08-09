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Gündem Kocaeli'den kara haber! 2 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Kocaeli'den kara haber! 2 kişi hayatını kaybetti

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Kocaeli'den kara haber! 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kaymakamlığın dalga ve fırtına nedeniyle aldığı denize girme yasağına rağmen suya giren vatandaşlardan acı haberler geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde farklı sahillerde denize giren 2 kişi boğuldu, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlığın gün boyu geçerli olacak ilçe genelindeki tüm plaj ve koylarda denize girilmemesi uyarılarına rağmen bölgeden acı haberler geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kumcağız Sahili’nde denize giren 19 yaşındaki Arif Tosun dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Sarısu Sahili’nde yasağa rağmen denize giren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, dalgaların arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Babalı Sahili’nde ise denize giren bir kişinin suda çırpınarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp kişiyi bulmak için denizde ve kıyıda başlatılan çalışmalara havadan da helikopterle destek veriliyor.

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Yorumlar

Yasakla beraber

Deniz e girenler icin kurtarma yapilmayacak cenasezi aranmayacak kurali gelmeli .... yoksa bu pervazsiz insanlar baska canlari tehlikeye atiyor... Yasaklar bizi korumak icin .... arama ekiplerini de korumamiz lazim...
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