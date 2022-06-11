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İSLAM 'Zinaya giden yolları kapatmak suç, soyunana methiyeler düzmek çağdaşlık!'
İSLAM

'Zinaya giden yolları kapatmak suç, soyunana methiyeler düzmek çağdaşlık!'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ailenin önemine vurgu yaparak, "Zinaya giden yolları kapatmaya çağırmak suç, soyunan kadına methiyeler düzmek ise çağdaşlık." dedikten sonra, içinde bulunduğumuz durumda bir Müslümanın önceliğinin ailesi olması gerektiği mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 20:11:00 -
'Zinaya giden yolları kapatmak suç, soyunana methiyeler düzmek çağdaşlık!'

 Yeniakit.com.tr 

Toplum ahlak yapısına kötü örnek teşkil eden medyadaki kadınların etkisi ile gençlik zehirlenirken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan, "Böyle bir durumda Müslümanın birinci önceliği ailesidir." uyarısı geldi.

İhsan Şenocak Twitter hesabından paylaştığı mesajında, evlilik yapmanın zorlaştırıldığına dikkat çekerek, "Evlilik zorlaştı, maliyet arttı, gençler korkutuldu. Zina ise serbest, yaygın ve ucuz." dedi.

"Zinaya giden yolları kapatmaya çağırmak suç, soyunan kadına methiyeler düzmek ise çağdaşlık." ifadelerini kullanan Dr. Şenocak, "Millet güle eğlene bir yok oluşa sürükleniyor." tespitinden sonra, şu önemli çağrıyı yaptı: Böyle bir durumda Müslümanın birinci önceliği ailesidir.

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