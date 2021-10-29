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Gündem Zillet'te ortalık toz duman! İyi Parti'den CHP'ye 'vatana ihanet' cevabı
Gündem

Zillet'te ortalık toz duman! İyi Parti'den CHP'ye 'vatana ihanet' cevabı

CHP ile HDP arasında tezkere tartışması büyüyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Birinciye evet, bugünküne hayır diyenin durumu tartışılır” diyerek CHP'ye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:32:00 -
Zillet'te ortalık toz duman! İyi Parti'den CHP'ye 'vatana ihanet' cevabı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis’ten geçen Irak-Suriye tezkeresine ilişkin, “Birinciye evet, bugünküne hayır diyenin durumu tartışılır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tezkereye ilişkin “Evet dersem Cumhuriyet’e ihanet etmiş olurum” sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti’den tepki geldi. CNN Türk’e konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, daha önceki tezkere ile bu tezkere arasında süresi dışında bir fark olmadığını söyledi.

“CHP’nin Irak-Suriye tezkeresine ‘hayır’ demesinin tartışmaya açık bir konu olduğunu” belirten Dervişoğlu, “Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıdan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır? Birinci tezkereye evet verip bugünkü tezkereye hayır diyenin durumu tartışılır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nda adaylığı sorulan Dervişoğlu buna ise, “Bizim içimizde en az konuşulan şey adayın kim olacağı” yanıtını verdi.

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Yorumlar

sami

daha önce evet demişler o zaman onlarda vatan haini. vatan savunması sınırların dışından başlar.
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