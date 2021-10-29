Zilletin hedefi Diyanet

Seçim döneminde türbe türbe gezen, muhafazakâr kesimden oy alabilmek adına dine saygılıymış gibi davranan CHP, ufukta seçim olmayınca aslına rücu etti. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda, piyasa değeri bin 400 TL olan Bristol kağıda basılı 6 ciltlik Kuran’ı Kerim’i yüzde 45’lik indirimle 770 TL’den satışa sunan Diyanet’e paragöz iftirası atıldı. Ancak aynı kitabın N11’de bin 330 TL, Kitap Seç’de bin 37 TL, Darul Kitap’ta bin 200 TL, D&R’da bin 120 TL, Trendyol’da ise 960 TL fiyatla satışa sunulduğu ortaya çıktı.

En ucuz fiyat Diyanet'in çıktı

Müslüman Türk milletinin mukaddesatına her zaman düşmanlıkta sınır tanımayan CHP zihniyetinin bu iftiraları, aslında şaşırtmıyor. Skandal raporun 43. sayfasında, ilk baskısı 2012 yılında yaptırılan ve piyasa değeri bin 400 TL olan görme engellilere yönelik Braille alfabesi ile hazırlanan Bristol kağıda basılı 6 ciltlik Kuran’ı Kerim’in yüzde 45’lik indirimle 770 TL’den satışa sunulması, “Diyanet’in gözü parada” başlığıyla çarpıtıldı. CHP, Diyanet’in fahiş karlar elde ettiği algısı oluşturulurken aslında kitabın Diyanet’teki fiyatının piyasadaki en ucuz fiyat olduğu ortaya çıktı. Böylece bu kirli zihniyetin bir operasyonu daha ellerinde patladı.

Zilletin daha önceki iftiraları

Öte yandan, son günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden Diyanet’i hedef alan Zillet İttifakı bileşenleri ve fonlu medyanın çok sayıda iftirası da anında yalanlanmıştı. İşte Diyanet’i lüks ve şatafat bataklığında göstermeye matuf o iftiralardan bazıları:



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cibuti’de yaptırılan cami açılışına özel uçakla gittiği ve 744 bin lira harcadığı iddiası yalan çıktı. Diyanet, Erbaş’ın tarifeli uçak biletini yayınladı.



Sözcü Gazetesi 14 Mart 2021’de, Diyanet’in 5 yıldızlı otelde toplantı yaptığını iddia etti. Gerçekte ise Diyanet’in toplantıları 2020 yılının Mart ayından itibaren pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyordu. Sözcü, Diyanet TV’nin günlüğü 35 bin lira olan tekneyle, Boğaz’dan iftar yayını yaptığını iddia etti. Diyanet yaptığı açıklamada, mekânın hayırsever bir tarafından sağladığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın herhangi bir ödeme yapmadığını açıkladı.