Zilletin böylesi görülmedi! Mafya Sedat Peker için Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısını yaladılar

Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, siyaset-sermaye ve mafya bağlantıları konusunda türlü hezeyanlarıyla bir süre Türkiye gündemini işgal eden firari Sedat Peker’in “daha önce söz verdiği önemli bilgileri kamuoyuna aktaramadığına” dikkat çeken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’dan Peker için BAE’ye çağrı geldi.

“BAE’ye açık çağrımdır”

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda “BAE’ye açık çağrımdır” diyerek konuyu gündeme taşıyan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ şunları dile getirdi:

‘’Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) açık çağrımdır. Malumunuz olduğu üzere ülkemiz, iki ay sonra yeni parlamentosunu ve Cumhurbaşkanını seçecek. Büyük bir inanç ve mutlulukla ifade etmeliyim ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mevcut iktidardan kurtulmak için gün saymaktadır. Devletler arası ilişkiler devamlılık esasına dayanır. Söz konusu ilişkilerin; çatışmalar, düşmanlıklar ve şantajlar üzerinden dizayn edilmesini, iki ay sonra gelecek yeni yönetim olarak asla kabul etmeyeceğiz. Bizler tarihi ve kültürel bağları olan karşılıklı iki devlet ve milletiz. Söz konusu tarihi bağların yanında, modern dünyanın gereklerini yerine getiren iki bağımsız ve özgür ülke olarak, hukuka ve bireysel haklara olan bağlılıklarımız bizleri daha da saygıdeğer yapacaktır. Karşılıklı işbirliğimiz şantaj veya suçlamalardan azade olmak zorundadır.

Sedat Peker'in avukatlığına soyundu

“Arap dostlarımızın örf ve adetlerine olan bağlılıklarını bilmeyen çok azdır” diyen Özdağ, Peker’in avukatlığına soyunarak sosyal medya kısıtlamasının kaldırılması için ricacı oldu.

İşte Özdağ’ın ibretlik ifadeleri:

“Onlara da ben hatırlatmış olayım: Misafirlerine ve hele ki kendilerine sığınmış olanlara karşı çok hassas ve cömerttirler. Düşmanı bile olsa zarar vermez, teslim etmezler. Onların canını kendi canları gibi aziz görürler. Ve açık söylemem gerekirse bu özellikler modern dünyanın çok da sahip olmadığı hasletlerdir. Ama modern dünya da bir konuda hayli mesafe kat etti ki o da bireysel haklar, ifade özgürlüğü ve şeffaflık değerleridir. Gelelim meselemizin esasına. Yaklaşık iki senedir bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Sedat Peker, ülkemizin yakıcı sorunları ile ilgili açıklamalarda bulunmaktaydı. Ve maalesef kendisi yine kendi ifadesiyle eskiden birtakım suç organizasyonlarının da içinde bulunmuştu. Tüm bunlardan nedamet getirmesi, ülkesine ve milletine kendisini hak yok vazife vardır diyerek affettirmek istemesi ve de her şeyden önemlisi adaletin yerini bulması adına içerden ve ‘çok değerli bir tanık' olarak bildiklerini, şahit olduklarını belgeleriyle anlatmaya başlamıştı. Anlattıkları Türk halkı tarafından dikkatle takip edilmeye başlanmış ve ciddi bir kamuoyu oluşmuştur. Özellikle ülkelerin ve vatandaşlarının başına bela olan uluslararası suç şebekelerinin yanında ülkemizde de birçok suça karışmış kişi ve grupları ifşa etmekteydi. Türkiye'deki yönetimin bu konulara ilgisiz olması sonucunda kamuoyu baskısı artmış ve devlet başkanı, suç ilişkileri açığa çıkan etrafındaki bazı kişileri de yanından uzaklaştırmıştı. Tüm bunlar olurken ülkenizde legal bir şekilde yaşayan Sedat Peker ise sessizliğe bürünmüştür. Bu sessizliğin sebebi olarak Sedat Peker'in siz Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin bir tecridi ile karşı karşıya kaldığı ifade edilmektedir. Şimdi soruyorum; böyle bir tecrit söz konusu mudur? Bu tecridin gerekçesi olarak can güvenliğinden endişe edildiği söylenmektedir. Bu doğru mudur? Eğer doğruysa legal olarak ülkenizde ikamet eden bu kişinin sosyal medyadan bir açıklama yapması, iddia edilen can güvenliği sorununu daha ne kadar artırabilir? Türkiye'de milyonlarca insan Sedat Peker'den gelecek bir açıklamayı dört gözle beklemektedir. Sadece insanlar değil Türkiye C. devletinin kurumları ve özellikle de adalet mekanizması beklemektedir. Zira tüm bu beyanat, iddia ve ifşalar, soruşturmalar için dosyalanmakta, iki ay sonra iş başına gelecek yönetimin öncelikli ele alacağı konuların başında gelmektedir. Kaldı ki Birleşik Arap Emirliklerinde ikamet eden Sedat Peker bir suçlu ise yeri tecrit değil cezaevi olmalıdır. Yok legal biri olarak ülkenizde bulunuyorsa bu baskı ve tecrit uygulamasının ne hukukta ne sizin geleneklerinizde yeri olmaması gerekir”

Aklınca BAE yönetimine gaz vermeye çalıştı

BAE yönetimine gaz vermeye çalışan Özdağ şunları kaydetti:

“Tüm bu kanaat ve iyi dileklerimiz sonucunda birkaç ay sonra iş başına gelecek olan yeni hükümetin, bağımsız ve özgür iki ülke halklarının daha da yakınlaşması adına güzel gayretleri olacağını hatırlatmak isterim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, ülkenizde izninizle ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sedat Peker'in ifade hürriyetinin ne kadar değerli olduğunun tarafınızdan da anlaşıldığı kanaatindeyim. BAE, bir kişiyi tweet attığı için koruyamayacak kadar aciz bir devlet değildir‘’