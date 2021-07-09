Zilhicce ayı ibadetleri, bu ay içerisinde ibadet etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Peki, Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı, bu sene 11 Temmuz'da başlayacak ve 9 Ağustos'ta sona erecek.

Allah Teâlâ Müslümanlara Kur'ân-ı Kerîm'de Kâbe-i Muazzama'nın inşasını ve hac emrin başlangıcını anlattıktan sonra "Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." buyurmaktadır. Ayette zikredilen "belli günler" işte Zilhicce ayının ilk on günleridir.