  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sürücü uyuya kalınca facia yaşandı
Kanada’da Katolik kilisesine öfke seli
Beşiktaş'a müjde: Anlaşacağımızı umuyorum
Tabancasını kaptırdı, bacağından vuruldu
İSLAM Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
İSLAM

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı, hicri yılın son ayı ve dört haram aydan birisi olması dolayısıyla Müslüman alemi için önem arz ediyor. Sözlük manasıyla hac ayı anlamı taşıyan zilhicce, ilk 10 günü ile önem arz ediyor. Peki bu yıl Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-09 01:47:00 -
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı ibadetleri, bu ay içerisinde ibadet etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Peki, Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı, bu sene 11 Temmuz'da başlayacak ve 9 Ağustos'ta sona erecek.

Allah Teâlâ Müslümanlara Kur'ân-ı Kerîm'de Kâbe-i Muazzama'nın inşasını ve hac emrin başlangıcını anlattıktan sonra "Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." buyurmaktadır. Ayette zikredilen "belli günler" işte Zilhicce ayının ilk on günleridir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay