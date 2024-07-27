Zico Paris'te soyuldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip etmek üzere Brezilya delegasyonu ile birlikte Fransa'da bulunuyordu. Dün yapılan açılış töreni öncesi Zico'nun soyguna uğradığı ortaya çıktı.

Le Parisien'in haberine göre Zico'nun içinde pahalı bir saat, nakit para ve resmi evraklarının bulunduğu çantası, hırsızlar tarafından çalındı. Brezilyalı efsanenin suç duyurusunda bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zico şunları söyledi:

"Basında yer aldığı üzere 25 Temmuz'da bir olay yaşadım. Eşim Sandra ve benim iyi olduğumu bildirmek isterim. Maddi kayıplara rağmen en önemli şey sağlık ve sağlığımız iyi durumda. Yetkililerin desteğine güvenerek kişisel eşyalarımızı geri alabilmeyi umuyoruz. Olimpiyat boyunca sporcularımıza destek olacağız."