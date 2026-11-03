Tarihi rekor kırıldı: Tuttuğu balık sayesinde zengin oldu!

Yaklaşık sekiz yıldır sporun önde gelen balıkçıları Bassmaster Elite Series ve Major League Fishing'in Bass Pro Tour organizasyonlarında yarışıyor ve iki grubun yıldızları nadiren birbirleriyle karşılaşıyordu. The Champions ile iki organizasyonun en başarılı isimleri aynı gölde mücadele etti. Robertson da iki farklı organizasyondan gelen 60 üst düzey rakibe karşı yarıştı.