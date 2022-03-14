Zeytinyağının bozulduğu nasıl anlaşılır? Zeytinyağı nasıl ve nerede muhafaza edilir?

Zeytinyağı, zeytin ağacının meyvesinden elde edilen sarımtırak ve yeşilimsi renge sahip sıvı bir yağdır.

Zeytinyağı nasıl ve nerede muhafaza edilir?

sofraların vazgeçilmez lezzeti zeytinyağı bozuluyor ve çok beklediği sağlığını kaybediyor. aynı zamanda uzun süre bekleyen zeytinyağının mineral oranı düşüyor ve faydası azalıyor. erken hasat, soğuk sıkım ve naturel sızma zeytinyağı işlenme türlerine göre farklı saklama koşullarına sahip.

Zeytinyağı beklediği sürece yararı azalmakta. Satın almadan soğuk sıkımla işlenmiş ve erken hasat olmasına dikkat etmek gerekmekte. Ek olarak 2 ay içerisinde tüketilmesi birçok uzman tarafından şiddetle önerilmekte. Kokusu zeytinyağının hakiki olup olmadığını hatta bozuk olup olmadığını anlamanızı sağlar.

Zeytinyağı nasıl saklanır?

Zeytinyağının saklanmasında dikkat edilmesi gereken temel etkenler Işık, oksijen, sıcaklık, hava ve zamandır. Zeytinyağını saklamanın en ideal yolu nem olmayan, oda sıcaklığında, ağzı sıkı bir şekilde kapalı olarak, teneke (tercihen laklı teneke), seramik ya da renkli cam kutularda saklamaktır. Plastik ve beyaz cam şişeler zeytinyağının saklanması için uygun değildir çünkü Zeytinyağı içerisinde bulunan klorofil, şeffaf cam şişede güneş ışığına maruz kaldığında okside olarak istenmeyen lezzetler oluşturabiliyor.

Zeytinyağını doğrudan ışık görmeyen, oda ya da saklandığı ortam sıcaklığı 18-20 derece civarında olan yerlerde saklamalısınız. Ayrıca Zeytinyağı bulunduğu ortamın kokusunu hızlı bir şekilde çeker, bu sebeple sakladığınız yere dikkat ediniz.

Zeytinyağının bozulduğu nasıl anlaşılır?

Zeytinyağının görüntüsü ve kokusu bozuk olup olmadığı, tazeliği ve saflığı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Koklama işlemini bir bardağa döküp yaparsanız, şişedekinden daha yoğun bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Koklama sırasında klasik zeytinyağı kokusu dışında boya kokusuna benzer bir koku alınıyorsa, zeytinyağı bozulmaya yüz tutmuş demektir. Zeytinyağı açıldığından itibaren bu boya kokusu alındıysa, içerisine farklı yağların karıştırıldığı veya soğuk sıkım olmadığı düşünülür.

Acımtırak tadının alışık olduğunuzdan fazla olduğunu fark ederseniz, çok beklemiş ve hakiki olmayan bir zeytinyağına sahip olma ihtimaliniz yüksektir. Çünkü hakiki zeytinyağında bozulma yaşanmaz, tadında bir miktar değişiklik hissedilebilir fakat besin değerleri tamamen kaybolmadığı için hala tüketilebilir. Rengi de zeytinyağının taze veya bozuk olduğunu gösteren işaretler arasındadır. Zeytinyağı zamanla bulanıklaşabilir fakat ilk alındığı zaman değil, üzerinden belli bir süre geçtikçe bu görünüme bürünmesi gerekir.

Zeytinyağı buzdolabında donuyor mu?

Zeytinyağı hakikisi nasıl anlaşılır?

Zeytinyağını bir çay bardağı içerisine koyarak buzdolabınıza koyun. gerçek bir yağın donma derecesi 0-6 derece arasıdır. yarım saat buzdolabında bekleyen zeytinyağı eğer donmuş ise gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. ancak üst katmanı donmuş alt kısmı donmamış veya bir kısmı donup geri kalan kısmı donmamış ise biliniz ki hileli bir yağa sahipsiniz, hemen ondan kurtulun!

Suyun içine zeytinyağı dökün

Dolu bir su bardağı içerisine az miktarda zeytinyağı damlatın. eğer bu işlemi yaptıktan sonra suyun üzerinde baloncuklar halinde bir küme oluşuyorsa zeytinyağınız hakikidir. ancak sahte ise hiç bir işlevsellik gerçekleştirmeden yağ su üstünde kalacaktır, bu sahte bir yağa işaret eder. Hele ki gökkuşağı gibi farklı bir renge bürünüyorsa biliniz ki makine yağı bile kullanıyor olabilirsiniz!