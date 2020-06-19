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Aktüel

Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde yangın

Zeytinburnu’nda bir sanayi sitesinde bulunan sünger atölyesinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:37:02 -
Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde yangın

Zeytinburnu’nda bir sanayi sitesinde bulunan sünger atölyesinde yangın çıktı. Atölyeden çıkan dumanlar, tüm sanayi sitesini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre olay Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi’nde bulunan TİM 2 iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin giriş katında bulunan sünger atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede atölyeden yükselen dumanlar tüm siteyi sardı. Yoğun duman nedeniyle iş merkezi çalışanları tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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