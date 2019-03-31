Zeytinburnu seçim sonuçları 2019 | 31 Mart Zeytinburnu yerel seçim sonuçları AK Parti CHP oy oranı

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Zeytinburnu belediye başkan adayları 2019

AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı Ömer Arısoy (Cumhur İttifakı)

CHP Zeytinburnu belediye başkan adayı Adil Emecan (Millet İttifakı)

SP Zeytinburnu belediye başkan adayı Mikail Kabak

Vatan Partisi Zeytinburnu belediye başkan adayı Oktay Ekmen

Zeytinburnu belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Zeytinburnu’da seçmenler Zeytinburnu yerel seçim sonuçlarına göre Zeytinburnu belediyesini kim kazandı? Zeytinburnu belediyesi hangi partiden? Zeytinburnu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Zeytinburnu yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Zeytinburnu seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Zeytinburnu seçim sonuçları, Zeytinburnu yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti ve MHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Adayları listesi

Fatih Aydoğan Cemal Merdan Fatma Balcı Serdar Duran Sami Yapar Bilal Akgül Cüneyt Tezcan İbrahim Cin Yücel Elibol Reşat Ok Hurşit Bekaroğlu Fkret Tuncer Mahmut Şengül Reşide YÜKSEL Halis Özgenç Beytullah Bıyık Adem Ulocak Ali Çebi Rıdvan Çakar Rabia Nur Çığrıkçı Yunus Küçük Suna Düzenli Selahhatin Sert Bülent Küçükusta Naci Sert Doğan savaş Göksu Serkan Altaş Yunus Gülmek Abdulselami Müftüoğlu Büşra Akarsu A ytekin Altaş Hakan Atılgan Mahmut Yeşilbudak

Kontenjan adayları (Başkan seçimi kazanınca meclis üyesi olunuyor)

Mahmut Kaynar Abdulhakim Kaya Hakan Güler Rıdvan Durmaz

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)