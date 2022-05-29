Zeytin yaprakları kendisinden daha faydalı! Süper bir ilaç

Zeytin ve zeytinyağının sıhhate bir hayli bereketi bulunmaktadır. Özellikle Akdeniz perhizinin dünyanın en sıhhatli perhizlerinden biri olarak kabul edilmesinin en büyük sebeplerinden biri, de zeytin ve zeytinyağının yer almasıdır. Ancak araştırmalar neticeyi zeytin yaprağının da sıhhate karşı bir hayli verimi ortaya çıktı.

ZEYTİN YAPRAĞI MÜTHİŞ BİR İLAÇTIR

Kurutulmuş meyvelerde, baharatlarda, sebzelerde ve kakao gibi gıdalarda bulunan polifenoller natürel antioksidan kaynaklarıdır. Özellikle araştırmacılar zeytin yaprağı ekstrasında bol ölçüde bulunan polifenolün sıhhate karşı faydalarını inceledi. Pek çok çalışma, bu bileşenin sıhhate pozitif tesirlerini ortaya koymuştur. Bu bakımdan zeytin yaprağının yeni bereketleri ortaya çıktı.

ALZHEIMER HASTALIĞINI ÖNLÜYOR

Avustralya’daki analistler, zeytin yaprağı ekstresindeki fenolik bileşiklerin beyin hastalıklarının başlangıcını yavaşlattığını ortaya koymuştur. Özellikle Alzheimer hastalığına yol açtığı düşünülen protein demetlerinin gelişimini önleyebileceği söyleniyor.

ARTRİT AĞRISINI YASAKLIYOR

Her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalık olan irinli eklem romatizması olarak öğrenilen romatoid artrit, ilerleyen düzeylerde şahsın yaşam niteliğini negatif tesirlerken, kahve fincanını yakalamak dahi eforlaşabilir. Analistler, zeytin yaprağının romatoid artriti yavaşlattığı görülmüştür. Ayrıca eklem şişmelerini eksilttiği görülmüştür.

ENFEKSİYONLARI İYİLEŞTİRİYOR

Zeytin yaprağı; cilt, genital ve oral enfeksiyonlara neden olan bakterilerin tümünü öldürüyor. New York Üniversiesi Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacıalr, zeytin yaprağı özünün, HIV virüsüne karşı iyi geldiğini tespit etmiştir.

KANSERLE SAVAŞIYOR

Zeytin yaprağındaki fitokimyasalların kanserli hücrelerin gelişmesini yavaşlattığı ve hatta durdurduğu gösterilmiştir. Analistler, oleuropeinin, beyin, mesane, meme, prostat ve cilt kanserlerinin gelişimini önleyebileceğine söylüyor. Zeytin yaprağının beden üzerindeki tesirleri genel olarak pozitif olsa da, kullanmadan evvel kesinlikle hekiminize danışmayı unutmayın.

Aktarlarda rahatlıkla kurutulmuş zeytin yaprağını bulabilirsiniz

2 bardak zeytin yaprağı çayı için tarif;

3 çay kaşığı zeytin yaprağını iyice elinizde küçültün. kaynamış suyun içine atın ve 10 dakika kadar demleyin. Daha sonra süzerek içebilirsiniz. Günde 2-3 kadehe kadar harcayabilirsiniz.

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Zeytin yaprağı nedir, faydaları nelerdir? Virüs düşmanı zeytin yaprağı çayı nasıl tüketilir?

Zeytin yaprağında bulunan 'oleupein' isimli etkin maddenin virüs ile mücadelede önemli bir yere sahip olması üzerine zeytin yaprağına olan ilgi arttı. Peki zeytin yaprağı nasıl tüketilmelidir?

Zeytin yaprağı üzerine yapılan çalışmalarda zeytin yaprağının koronavirüs üzerine etkileri kanıtlandı. Yaprakların kurutulmasıyla elde edilen zeyin taprağı çayının, sağlığa birçok faydası bulunuyor. Kalp hastalıkları, bağışıklık sistemi, cilt kanseri ve hatta koronavirüse karşı korunmada tercih edilebilen zeytin yaprağı çayı son dönemde büyük ilgi görüyor. Peki gerçekten zeytin yaprağı çayı faydalı mı, ne işe yarıyor, nasıl tüketilmeli işte detaylar..

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI NEDİR?

Araştırmalar, dünyanın bilinen en güçlü antioksidan ve antiviral maddesi olan zeytin yaprağının koronaya çare olduğunu ortaya koyuyor.

Zeytin ağacı ise kurt, kuş ve börtü böceğe karşı kendini korumak için olyuropein (oleuropein) salgılıyor. Salgılanan ve tıpta olyuropein olarak adlandırılan bu madde hem bir antioksidan, hem de antiviral.

Zeytin yaprağı çayı kurutulmuş zeytin yapraklarından ve zeytin ağacı kabuğundan yapılır.

Zeytin ağacı, Akdeniz bölgesi, Asya ve Afrika'ya fazlaca vardır. 4 ila 10 cm uzunluğunda yeşil, gümüş yaprakları ve küçük beyaz çiçekleri olan küçük yaprak dökmeyen bir ağaçtır.

ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI

Zeytin yaprağı, mikropları öldürüyor, bağırsak sistemimizi ve solunum yollarının çalışmasını düzene sokuyor.

Zeytin yaprağı karaciğeri koruyor. Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağının karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Özellikle alkole bağlı karaciğer yağlanmasına şifa oluyor

Sinir hücrelerini Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından koruyor.

E ve C vitaminlerine benzerlik göstererek kalp ve damar sağlığına koruyucu etkiler gösteriyor. Bu koruyucu etkisinin kan yağlarını ve damarlarda plakların birikimini azalttığı ve kalp kasının hasarlanmasını geciktirdiği ortaya konmuştur.

Zeytin yaprağı antioksidan içeriği ile hücrelerin genetik hasarlanmasını önleyerek tümör oluşumuna karşı koruyucu etki sağlıyor.

Hepatit B gibi virüslere de koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Bu yüzden 'anti kanserojenik' olarak nitelendirilmektedir.

Sağlıksız beslenme, yüksek karbonhidrat ve yağ tüketimi sonucunda vücudumuzun insülin dengesi bozuluyor. Bu durum da şeker hastalığı riskini arttırıyor. Zeytin yaprağı ise insülin direncini düşürerek şeker hastalarının yaşam kalitesini yükseltiyor.

Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağında bulunan maddelerin, cildin üst katmanlarını geçerek güneş yanığına, erken yaşlanmaya ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi gördüğü belirlenmiştir.

Diğer tarif; Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Aktarlarda bulabileceğiniz kurutulmuş zeytin yaprağını ya da evde kendi kuruttuğunuz yaprakları çay hazırlamak için kullanabilirsiniz.

2 bardak zeytin yaprağı çayı için 2-3 çay kaşığı yaprak yeterli olacaktır. Yaprakları biraz ufaladıktan sonra kaynamış suya atın ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzüp çayınızı içebilirsiniz. Etkisini görmek için günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.

ZEYTİN YAĞPRAĞI ÇAYINI KİMLER İÇEMEZ?

Şeker ve tansiyon hastalarının zeytin yaprağı çayını içmeye başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Çünkü çay şeker ve tansiyon ilaçları ile etkileşime geçerek bu ilaçların etkisini tehlikeli boyutlarda arttırabilir.