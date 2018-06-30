Zeytin çekirdeğini yutarsanız... Etkisine inanamayacaksınız

Dr. Fevzi Özgönül, “Zeytinin kendisini yiyin, yağını için, yaprağını çay gibi demleyin, çekirdeğini yutun ve sindirim sisteminizi güçlü yapın.” şeklinde konuştu.

Zeytinin siyahının, yeşilinin hepsinin kahvaltı sofralarında baş tacı olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, “Tabii sadece kahvaltıda tüketmiyoruz. Zeytinin yağını da yemek yaparken de kahvaltıda da ekmeğimizi bandırarak da, hatta bardağa koyup içerek de kullanabiliriz.

Zeytinyağı kullanımı bu kadarla da bitmez. Kozmetikten ilaç sanayine kadar çok geniş bir alanda kullanımı vardır. Sabun yapılıp hem cildimizi hem de saçımızı korur, canlandırır."

"Zeytinin meyvesi dışında ağacından yaprağına kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Körpe zeytin yaprağını aynı çay gibi demleyerek de içebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Dr. Fevzi Özgönül, “Nasıl badem, ceviz ve fındığı yiyor ve güçleniyorsak zeytinin çekirdeğini de yutarak mide yanmalarınızı azaltın, bağırsaklarınızı güçlendirip kabızlığınızı ortadan kaldırın.

Zeytin çekirdeği yapısı bol selüloz içerdiği için serttir, çiğnenerek yenilmez fakat bu selülözik maddeyi, sindirim enzimleri ve mide asidi kolaylıkla eriterek içerdiği çok değerli ve bir zeytin ağacının gücünü barındıran özünü ortaya çıkarabilir.” diye konuştu.

Zeytin çekirdeğinin sahip olduğu bu özün mide yanması olan kişilerde mide iç yüzeyini güçlendirerek yanmaları azaltacağını belirten Dr. Fevzi Özgönül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bağırsağın güçlenmesini sağlayarak kabızlık probleminde yardımcıdır. Sindirim sistemini konu alan birçok rahatsızlığı da giderdiği araştırmalarda tespit edilmiştir.

Sabah kahvaltı sırasında yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, en azından selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendirecek ve böylece selüloz içeren birçok yiyeceğin de sindirimini kolaylaştıracaktır.

Zeytin çekirdeğinin selülozik yapısını tamamıyla eriten enzimlerimiz ve mide asidimiz sayesinde zeytin çekirdeğini yuttuğunuz da korkmayın, bağırsaklarınız tıkanmaz, zeytin çekirdeğinin sivri uçları da size zarar vermez."