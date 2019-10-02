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Zeytin çekirdeği yutmanın faydaları nelerdir? Kanser riskine son! Zeytin çekirdeğini yutarsam neolur?

Bizlere sunulan doğadaki besinlerin faydalarını saymakla bitmiyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:45
Zeytin çekirdeği yutmanın faydaları nelerdir? Kanser riskine son! Zeytin çekirdeğini yutarsam neolur?

Bugün makalemizde sizler için zeytin çekirdeğinin mucizelerine yer verdik. Evet yanlış duymadınız siz değerli okurlarımıza,kahvaltı sonrasında çöpe attığımız zeytin çekirdeklerinin bir hap gibi kullanıldığında mucizelerle dolu olduğundan bahsedeceğiz.

Rastgele bir zeytin çekirdeğinin ucunu törpülerseniz çekirdeğin içinin oyuk olduğuna ve içerisinde pıhtılaşmış bir yağ olduğuna şahid olursunuz.

Ülser gastrit gibi mide rahatsızlıklarına,
Bağırsak ve sindirim yollarına,
Basur ve prostata,
İç uzuvlarda oluşabilecek kanserojen hücre riskinin azalmasına birebir iyi gelen zeytin çekirdrklerini yuttuğunuzda mide özsuyunun zeytin çekirdeklerini çok kısa bir zamanda eriterek saf zeytinyağına çevizdiğini geriye kalan posanın ise bağırsakları onardığını biliyormuydunuz?

Zeytin çekirdeği yutmak. insanların kanser riskine yakalanmalarını neredeyse yok denilecek kadar azaltıyor. Basuru iyileştiriyor. cilde canlılık veriyor ve sindirim sistemleri rahatsızlığını, mide ağrılarını bitiriyor.

15 günden sonra farkı göreceğiniz bu tedavi için yapmanız gereken tek şey yediğiniz zeytinlerin çekirdeklerini hiç ara vermeden yıllarca yutmaktır.

Not: zeytini tüm bir şekilde yutarsanız zeytinin zarını mide eritemeyecektir. zeytini çiğneyerek öğütüp çekirdeğini yutmak şifa gösterecektir.

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:45
  1. Zeytin çekirdeği

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