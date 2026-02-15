Trio tek tek açıkladı! 'Gol öncesi net bir faul var! Talisca'nın kırmızı kartı verilmedi'

beIN Trio yorumcuları, Halil Umut Meler'in Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki kararlarını değerlendirdi. Trio ekibi, Trabzonspor'un golü öncesi faul olduğunu, ayrıca Anderson Talisca'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. İşte o yorumlar...

14. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi İsmail'in topa elle müdahalesi var mı?

Bahattin Duran: Topu göğüs bölgesiyle önüne doğru aldı. Kola temas yok. Pazuya bile gelse, 'arm pit' denir, orası bile ihlal değil.

Deniz Çoban: İhlal yok.

Bülent Yıldırım: Üst göğüs ve omuz bölgesi, koltuk altına temas ediyor. Elle oynama söz konusu değil.

42. dakikada Trabzonspor'un golü öncesinde Kerem'e faul var mı?

Deniz Çoban: Bu hamlenin etkileme ihtimali var. Burada faul çalınsa çok daha doğru olur. Hakemi de yorumundan dolayı eleştiremem. Hakem 'temas yeterli değil, Kerem'i bu kadar bozacak bir hamle değil, ayakta durabilirdi, teması kullanarak kendini bıraktı' diyorsa saygı duyarım.

Bahattin Duran: Hakemi eleştiremem. Maç içinde zaten canlıda, bunu anlamadık. Bu tekrarda bu belli oluyor. Bu açıyı izleyince faul diyorum. Hakemi eleştiremem, hakem görmemiş olabilir. Bizim elimizde bu imkan var, görüntü geldi önümüze, bu faul diyorum.

Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar. Hem sağ ayağa darbe hem diz darbesiyle Kerem'i bozdu. Bence faul.

42. dakikada Kerem'in yerde kaldığı pozisyonda VAR müdahalesi gerekir mi?

Deniz Çoban: VAR bunlar için gelmedi, daha açık, daha bariz, daha skandal hatalar için geldi. Oyuncunun ayağına bassa o zaman karışacaktı. Bunun kadar net bir açısı olamayan, net teması dahi olmayan Gençlerbirliği maçında VAR devreye girip golü iptal ettirdi. Bu çok daha fazla müdahale. Normal VAR standartında onlar da bu da devreye girmez.

Bahattin Duran: UEFA standartlarına göre kesinlikle müdahale olmaz. Bence Türkiye Ligi standartlarına göre de değil. Deniz Çoban'ın saydığı örneklerde de müdahale yanlış. VAR müdahalesi olmaması doğru.

Bülent Yıldırım: VAR müdahalesi olmaması doğru.

51. dakikadaki Oosterwolde - Onuachu pozisyonu

Deniz Çoban: Topsuz alanda Oosterwolde faul yaptı, hakem yakalasa sarı kart verirdi.

Bahattin Duran: Hakemi eleştirmiyorum. Top solda. Burada hakem gözleri kapalı, buna hiçbir şey yapmaz. Çok iyi bir yardımcı hakem olacaksanız, bunu göreceksiniz. Hakeme faulü işaret edeceksiniz. Bu faulün ceza alanı dışında olduğunu söyleyeceksiniz, Oosterwolde'ye sarı kart gösterteceksiniz.

Bülent Yıldırım: Şüpheye yer olmayacak şekilde net; topsuz alanda faul. Ekip işbirliğiyle çözülmeliydi. Hakem topa odaklıyken arka alanda bu yapıldı.

54. dakikadaki ofsayt pozisyonu, Talisca'nın hareketi

Bahattin Duran: Net bir ofsayt. Hakem bayrağı geç kaldırdı, hakem de doğal olarak düdüğü çok geç kaldırdı. Yardımcı hakem de yanlış yerde. Bayrak kalkmış olmalıydı. Trabzonsporlu oyuncu, Talisca'nın yanına gelir gelmez bayrak havaya kalkmalıydı. İkili mücadele oldu ardından. Yardımcı hakem devam ettirdi, Talisca'nın eli kontrolsüz biçimde Trabzonsporlu oyuncunun gözüne ve yüzüne geldi. Bu hareketin karşılığı kontrolsüz hareketten dolayı ikinci sarı kart. Ofsayt ile oyun başlar, burada kontrolsüz bir hareket var. Talisca'nın ilk sarı kartına katılmadık ama bu ikinci sarı kart gerekirdi.

Deniz Çoban: Bayrak zamanında kalksa iş buraya gitmeyecek. Talisca olayın farkında, 'eyvah atıldım' dedi. Hakemin ofsayt düdüğü çalmış olması, disiplin ihlalini göz ardı etmesine sebep değil. Ofsayt mı ofsayt, savunma takımı endirek serbest vuruşla başlayacak. Bu hareket net biçimde kırmızı kart. Talisca'nın ikinci sarı kartla oyundan ihracı gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Talisca'nın beden dili olayın farkında. 'Atıldım' diyor Talisca. Talisca'nın ihracı gerekirdi.

68. dakikada Folcarelli, ceza alanında yerde kaldı.

Bahattin Duran: Folcarelli, bir temas arayıp kendisini yere bıraktı. Hakemi aldatmaya yönelik, sportmenlik dışı hareket. Çok net sarı kart.

Deniz Çoban: Çok net aldatma.

Bülent Yıldırım: Çok net aldatma.