Bakan Kacır'dan tam bağımsızlık vurgusu! Kritik teknolojilerde yerli ve milli hamle kararlılığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yolculuğunda geri adım atmayacaklarını belirterek geleceğe dair güçlü mesajlar verdi. Bakan Kacır, dışa bağımlılığı sonlandıracak stratejik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kritik teknolojilerde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Antalya'da gerçekleştirilen, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) stratejik rotasının belirlendiği "TUSAŞ 2026 Yönetim Zirvesi" programına katıldığını belirtti.

Türkiye'nin savunma ve havacılıkta tam bağımsızlık yolculuğunun göz bebeği müesseselerinden biri olan TUSAŞ'ın yönetim zirvesinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni konuştuklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

 

"Kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi insanımızın alın teriyle, akıl teriyle kritik teknolojilerde tam bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

 

