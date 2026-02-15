  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara aktarıldı!
Ekonomi

Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara aktarıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara aktarıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayı itibariyle ödenecek olan 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizen Göktaş, Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini hatırlatan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

