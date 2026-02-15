  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kültür Sanat
Geçen yıl büyük ilgi görmüştü! 'Vefa Sultan'ın yeni bölümleri ramazanda ekranlara gelecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Geçen yıl büyük ilgi görmüştü! ‘Vefa Sultan’ın yeni bölümleri ramazanda ekranlara gelecek

İstanbul'un manevi sultanı Vefa Sultan'ın hikâyesini ekranlara taşıyan ve geçen yıl büyük bir ilgiyle takip edilen "Vefa Sultan" dizisi, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu'nun oturduğu ve başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizi, gönüllere dokunan anlatımı ve derinlikli hikâyesiyle ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda dizi, insanın en büyük mücadelesinin çoğu zaman kendi nefsiyle olduğunu hatırlatırken, merhamet ile adalet arasındaki hassas dengeyi de derinden sorgulatacak.

Kalp ile akıl, affetmek ile sınır koymak arasındaki ince çizgi, karakterlerin yolculuklarında izleyiciyi derin bir tefekküre davet edecek.

Vefa Sultan'ın yeni sezonunun konusu şöyle:

"Hac vazifesini yerine getirirken gördüğü bir rüyanın ardından manevi olarak pirlik yolculuğuna başlayan Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan, İstanbul'a artık sadece bir şeyh olarak değil, kalplere dokunan bir mürşit olarak döner. Ancak onu bekleyen sorumluluklar, dergahın huzurlu atmosferinin çok ötesine uzanır. Büyüyen ve zenginleşen İstanbul'da hayat tüm ihtişamıyla akarken, insan ruhunun sınavları da derinleşmektedir. Vefa Sultan, sabrı, tevazuyu ve kulluğu anlatmaya devam ederken hem müritlerinin hem de yolu şehrin karmaşasında kesişen insanların hikayelerine ışık tutacak."

