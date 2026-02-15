Geçen yıl büyük ilgi görmüştü! ‘Vefa Sultan’ın yeni bölümleri ramazanda ekranlara gelecek

"Hac vazifesini yerine getirirken gördüğü bir rüyanın ardından manevi olarak pirlik yolculuğuna başlayan Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan, İstanbul'a artık sadece bir şeyh olarak değil, kalplere dokunan bir mürşit olarak döner. Ancak onu bekleyen sorumluluklar, dergahın huzurlu atmosferinin çok ötesine uzanır. Büyüyen ve zenginleşen İstanbul'da hayat tüm ihtişamıyla akarken, insan ruhunun sınavları da derinleşmektedir. Vefa Sultan, sabrı, tevazuyu ve kulluğu anlatmaya devam ederken hem müritlerinin hem de yolu şehrin karmaşasında kesişen insanların hikayelerine ışık tutacak."