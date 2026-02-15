  • İSTANBUL
Avrupa savunmasında "Hansa" dönemi! Norveç ve Almanya'dan Kuzey Atlantik'te kritik ittifak

Avrupa savunmasında "Hansa" dönemi! Norveç ve Almanya'dan Kuzey Atlantik'te kritik ittifak

Norveç ve Almanya, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında savunma bağlarını stratejik bir boyuta taşıyan "Hansa" anlaşmasına imza attı. Norveç Savunma Bakanı Tore Onshuus Sandvik ile Alman mevkidaşı Boris Pistorius tarafından atılan imzalar, Avrupa’nın kendi savunma mimarisinde daha fazla sorumluluk alması gerektiği mesajını dünyaya duyurdu.

Norveç ve Almanya'nın Münih'te savunma alanında işbirliğini öngören anlaşma imzaladığı bildirildi.

 

MÜNİH'TE KRİTİK İMZALAR ATILDI

Norveç yayın kuruluşu NRK, Norveç Savunma Bakanı Tore Onshuus Sandvik ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un katılımıyla 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) çerçevesinde iki ülke arasında savunma anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

NRK'ye açıklamada bulunan Sandvik, "Birçok savunma anlaşmamız var ancak şu anda çok daha kapsamlı ve geniş savunma anlaşmaları imzaladığımız bir dönemdeyiz. Bunu daha önce İngiltere ile yaptık, şimdi de Almanya ile yapıyoruz." dedi.

Sandvik, Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğine işaret ederek, "Almanya, Norveç'in Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden, Avrupa Birliği'ndeki (AB) en önemli ortağıdır. Şimdi bu yakın ve güçlü işbirliğini bir adım daha ileriye taşıyoruz." dedi.

 

UZAYDAN DENİZLERE GENİŞ KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

"Hansa" anlaşmasının; uzay tabanlı gözetim, deniz güvenliği, Kuzey Atlantik ve Kuzey Denizi'ndeki operasyonlar ile savunma sanayi alanlarını kapsadığı ifade edildi.

Münih'teki imza törenine, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

