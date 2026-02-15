  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok artık! Kalede 257 gün korkusu! Sergen Yalçın'ın derdi bitmiyor Rakiplerine yine fark atacak reytinglerde! Özel bir bölümle geliyor Teşkilat! Maskeler düşecek... Geçen yıl büyük ilgi görmüştü! ‘Vefa Sultan’ın yeni bölümleri ramazanda ekranlara gelecek Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler... İşte bu hiç beklenmiyordu... Sergen Yalçın bizzat talimatı verdi ve... Okan Buruk dur durak bilmiyor! Bunu da yapacak! Genç avına çıktı... Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler Soykırımın acı bilançosu: Gazze'de can kaybı 72 bin 61'e ulaştı! Yeşilay ‘Bırak Şimdi’ kampanyası başlattı
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Mutfak dolaplarını temizlemek her daim dert olmuştur hepimize...

#1
Foto - Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Mutfak dolaplarındaki yağlarla uğraşmak artık tarih oluyor. Sadece 1 kaşık karbonatla hazırlanan bu doğal karışım, kimyasal temizleyicilere gerek kalmadan dolap kapaklarını ilk silmede pırıl pırıl yapıyor. Fakat karbonatlı suya bir malzeme daha eklemeniz gerekiyor. İşte mutfak dolaplarındaki yağı söküp atan karışım…

#2
Foto - Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Mutfakta yemek pişirirken havaya karışan yağ buharı, zamanla dolap kapaklarında yapışkan ve mat bir tabaka oluşturuyor. Özellikle açık renkli mutfaklarda bu kir tabakası hem görüntüyü bozuyor hem de temizliği zorlaştırıyor. Ancak ev temizliğinde sıkça kullanılan karbonat, doğru şekilde uygulandığında bu soruna adeta nokta atışı çözüm sunuyor. Ilık suya eklenecek yalnızca 1 yemek kaşığı karbonat ve bir malzeme sayesinde, dolap yüzeylerindeki yağ kalıntıları zahmetsizce çözülüyor; bezinizden resmen akıp gidiyor.

#3
Foto - Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Karbonatlı suya eklenen sadece birkaç damla bulaşık deterjanı sayesinde dolap kapaklarındaki yapış yapış yağ tabakası ilk silmede çözülüyor.

#4
Foto - Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Gerekli malzemeler: 1 litre ılık su

#5
Foto - Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

1 yemek kaşığı karbonat 4–5 damla bulaşık deterjanı

#6
Foto - Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Mikrofiber bez veya yumuşak sünger

#7
Foto - Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Bezi karışıma batırıp hafifçe sıktıktan sonra dolap kapaklarını yukarıdan aşağı doğru silin.

#8
Foto - Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Çok yağlı bölgelerde bezi birkaç saniye yüzeyde bekletmek sonucu hızlandırıyor.

#9
Foto - Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Karbonat yağ tabakasını parçalayarak yüzeyden ayrılmasını sağlarken, bulaşık deterjanı çözülen yağı hapsedip bezle birlikte tamamen uzaklaştırıyor. Böylece dolaplarda matlık bırakan yapışkan kalıntılar kimyasal ürün kullanmadan temizlenmiş oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Bülent Arınç’a reddiye..
Gündem

Bülent Arınç’a reddiye..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’a reddiye.." başlıklı yazısı...
CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’
Siyaset

CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Seni karış kar..
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Spor

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu.
Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?" başlıklı yazısı...
İletişim Başkanı Duran'dan net mesaj: Türkiye küresel krizlerde çözümün kilit aktörüdür
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan net mesaj: Türkiye küresel krizlerde çözümün kilit aktörüdür

İletişim Başkanı Duran, İstanbul’da uluslararası medya temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye’nin küresel krizlerdeki kilit rolünü ve yen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23