Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...
Mutfak dolaplarını temizlemek her daim dert olmuştur hepimize...
Mutfak dolaplarını temizlemek her daim dert olmuştur hepimize...
Mutfak dolaplarındaki yağlarla uğraşmak artık tarih oluyor. Sadece 1 kaşık karbonatla hazırlanan bu doğal karışım, kimyasal temizleyicilere gerek kalmadan dolap kapaklarını ilk silmede pırıl pırıl yapıyor. Fakat karbonatlı suya bir malzeme daha eklemeniz gerekiyor. İşte mutfak dolaplarındaki yağı söküp atan karışım…
Mutfakta yemek pişirirken havaya karışan yağ buharı, zamanla dolap kapaklarında yapışkan ve mat bir tabaka oluşturuyor. Özellikle açık renkli mutfaklarda bu kir tabakası hem görüntüyü bozuyor hem de temizliği zorlaştırıyor. Ancak ev temizliğinde sıkça kullanılan karbonat, doğru şekilde uygulandığında bu soruna adeta nokta atışı çözüm sunuyor. Ilık suya eklenecek yalnızca 1 yemek kaşığı karbonat ve bir malzeme sayesinde, dolap yüzeylerindeki yağ kalıntıları zahmetsizce çözülüyor; bezinizden resmen akıp gidiyor.
Karbonatlı suya eklenen sadece birkaç damla bulaşık deterjanı sayesinde dolap kapaklarındaki yapış yapış yağ tabakası ilk silmede çözülüyor.
Gerekli malzemeler: 1 litre ılık su
1 yemek kaşığı karbonat 4–5 damla bulaşık deterjanı
Mikrofiber bez veya yumuşak sünger
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Bezi karışıma batırıp hafifçe sıktıktan sonra dolap kapaklarını yukarıdan aşağı doğru silin.
Çok yağlı bölgelerde bezi birkaç saniye yüzeyde bekletmek sonucu hızlandırıyor.
Karbonat yağ tabakasını parçalayarak yüzeyden ayrılmasını sağlarken, bulaşık deterjanı çözülen yağı hapsedip bezle birlikte tamamen uzaklaştırıyor. Böylece dolaplarda matlık bırakan yapışkan kalıntılar kimyasal ürün kullanmadan temizlenmiş oluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23