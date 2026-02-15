Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...

Mutfakta yemek pişirirken havaya karışan yağ buharı, zamanla dolap kapaklarında yapışkan ve mat bir tabaka oluşturuyor. Özellikle açık renkli mutfaklarda bu kir tabakası hem görüntüyü bozuyor hem de temizliği zorlaştırıyor. Ancak ev temizliğinde sıkça kullanılan karbonat, doğru şekilde uygulandığında bu soruna adeta nokta atışı çözüm sunuyor. Ilık suya eklenecek yalnızca 1 yemek kaşığı karbonat ve bir malzeme sayesinde, dolap yüzeylerindeki yağ kalıntıları zahmetsizce çözülüyor; bezinizden resmen akıp gidiyor.