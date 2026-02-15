CHP'den İstanbul'da ulaşıma 3 ayda 5 zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ulaşıma yaptığı yüzde 20’lik zam tepkilere neden oldu. Son artış ile birlikte İstanbul’a 5 ayda üçüncü kez zam yapılırken, tam bilet ücreti 42 liraya yükseldi. 7 yıllık dönemde toplu taşıma ücretlerine yapılan toplam artış oranı yüzde 1515’e ulaştı.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ulaşıma yaptığı zam tepkilere neden oldu. İBB Meclisi’nde CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilen düzenlemeyle tam bilet ücreti 42 liraya, aylık abonman 3 bin 298 liraya, metrobüs tek durak ücreti ise 30 liraya yükseltildi. İBB yönetimi daha önce 15 Eylül 2025’te yüzde 30, 15 Ocak 2026’da yüzde 35 oranında zam yapmış, 12 Şubat’ta alınan yüzde 20’lik kararla birlikte son 5 ayda üçüncü kez toplu ulaşıma zam uygulamış oldu. Böylece kısa sürede üst üste gelen artışlarla ulaşımda zam rekoru kırıldı. Öte yandan 7 yıllık dönemde ulaşım ücretlerine yapılan toplam zam oranı yüzde 1515’e ulaştı.

{relation id:1983157 slug:'teklif-guzel-de-belediyelerinizde-once-maaslari-bir-odeyin-chp-yine-bol-keseden-para-dagitti'}