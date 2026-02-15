  • İSTANBUL
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Uykusuzluk hepimizin zaman zaman problemi olmaya devam ediyor.

Foto - Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Bilimsel araştırmalar, ideal uyku kalitesi için yatak odası sıcaklığının hayati önem taşıdığını ortaya koydu. Uzmanlar, yüksek oda sıcaklığının derin uyku evresini kesintiye uğratarak kronik yorgunluğa yol açtığı konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Foto - Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Modern yaşamın en büyük sağlık sorunlarından biri olan uykusuzluk üzerine yapılan son araştırmalar, yatak odasındaki termometre değerlerinin sanılandan çok daha belirleyici olduğunu saptadı.

Foto - Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Harvard Tıp Fakültesi ve Stanford Üniversitesi bünyesinde yürütülen bağımsız çalışmalar, vücut çekirdek ısısının düşmemesi durumunda beynin "dinlenme" moduna geçmekte zorlandığını bilimsel verilerle sundu.

Araştırma sonuçlarına göre, insan vücudu uykuya dalış esnasında doğal bir soğuma sürecine girdiği gözlemlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, insan vücudu uykuya dalış esnasında doğal bir soğuma sürecine girdiği gözlemlendi.

Foto - Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Oda sıcaklığının 20°C derecenin üzerinde seyretmesi durumunda, vücudun bu ısı kaybını gerçekleştiremediği ve sonuç olarak "REM" uykusunun kalitesinin düştüğü kaydedildi.

Foto - Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Science Advances dergisinde yayımlanan bir makalede, aşırı sıcak ortamlarda uyuyan bireylerin ertesi gün bilişsel fonksiyonlarında oranında gerileme yaşandığı vurgulandı.

Foto - Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren California Berkeley Üniversitesi Uyku Merkezi Direktörü Dr. Matthew Walker, oda sıcaklığının bir tercih değil, biyolojik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Foto - Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Dr. Walker, "Beyninizin uykuyu başlatabilmesi için vücut ısısının yaklaşık 1 santigrat derece düşmesi gerekir. Bu yüzden serin bir oda, uykuya davetiye çıkaran biyolojik bir anahtardır" açıklamasında bulundu.

Önemli değerlendirme ise Johns Hopkins Uyku Bozuklukları Merkezi'nden Dr. Rachel Salas tarafından yapıldı.

Önemli değerlendirme ise Johns Hopkins Uyku Bozuklukları Merkezi’nden Dr. Rachel Salas tarafından yapıldı.

Foto - Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Dr. Salas, yatak odası için ideal sıcaklık aralığının 15°C ile 19°C derece arasında olması gerektiğini belirtti. Salas, bu değerlerin üzerindeki sıcaklıkların metabolizmayı tetikleyerek vücudu alarm durumunda tuttuğunu ve bunun sonucunda kalitesiz bir uyku döngüsünün ortaya çıktığını aktardı.

Foto - Bilimsel araştırmalar... Yüksek oda sıcaklığı uykuyu zehir ediyor... Uzmanlardan kritik öneriler

Yapılan deneylerde, yatak odası sıcaklığı düşürülen deneklerin uykuya dalma sürelerinin 0 oranında kısaldığı belirlendi. Uzmanlar, kaliteli bir gece istirahati için ortamın havalandırılmasını ve sentetik kumaşlar yerine doğal dokulu yatak ürünlerinin kullanılmasını tavsiye etti.

