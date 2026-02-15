İsrail ordusunda 50 bin asker çifte vatandaş!

Bilgi Edinme başvurusu sonrası açıklanan verilere göre 50 bin 632 IDF askeri en az bir yabancı vatandaşlık taşıyor.

Bilgi Edinme Özgürlüğü (Freedom of Information) başvurusu kapsamında yayımlanan veriler, binlerce askerin ABD, Fransa ve Rusya vatandaşlığı da taşıdığını; bazılarının ise Arap ülkeleri dahil birden fazla yabancı vatandaşlığa sahip olduğunu gösteriyor.

Soykırımcı israil Savunma Kuvvetleri (IDF), ilk kez personelinin sahip olduğu yabancı vatandaşlıklara ilişkin verileri yayımladı. Açıklanan bilgilere göre on binlerce asker, israil vatandaşlığının yanı sıra en az bir ek vatandaşlığa daha sahip.

Geçen yıl mart ayında sivil toplum kuruluşu Hatzlacha tarafından yapılan Bilgi Edinme başvurusuna verilen yanıt ve İngiltere merkezli Declassified internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 50.632 asker ek bir yabancı vatandaşlık taşıyor.

Verilere göre 4.440 asker, israil vatandaşlığına ek olarak iki yabancı vatandaşlığa sahipken; 162 asker ise israil vatandaşlığı dışında üç yabancı vatandaşlık taşıyor.

IDF, verileri iki sütun halinde sundu; Bir sütunda israil vatandaşlığına ek olarak bir yabancı vatandaşlığı olan askerler, diğer sütunda ise en az iki yabancı vatandaşlığı bulunan askerler yer aldı. Ordu, bazı kişilerin her iki sütunda da sayılmış olabileceğini belirtti.

Rakamlar, 12.135 askerin ABD, 6.127 askerin Fransa ve 5.067 askerin Rusya vatandaşlığına da sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca 3 binden fazla askerin Almanya ve Ukrayna vatandaşlığı bulunuyor. Bin 1’in üzerinde asker ise İngiltere, Romanya, Polonya, Etiyopya ve Kanada vatandaşlığı taşıyor.

Listede az sayıda Arap ülkesi vatandaşlığına sahip asker de yer alıyor. Buna göre 14 asker israil vatandaşlığına ek olarak Yemen vatandaşlığına sahip; 8 asker ise Yemen dahil en az iki yabancı vatandaşlık taşıyor. 15 asker Tunus vatandaşlığına sahipken, 7 asker Tunus dahil birden fazla yabancı vatandaşlık taşıyor. Verilere göre 4 asker Lübnan, 3 asker Suriye ve 1 asker Cezayir vatandaşlığına da sahip.