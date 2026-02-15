Galatasaray - Juventus maçının hakemi belli oldu

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynayacağı maçı Hollandalı hakem yönetecek.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynayacağı maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 20.45’te başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Maçın 4. hakemi Allard Lindhout olacak.
Müsabakada VAR’da Alman Bastian Dankert, AVAR’da Benjamin Brand görev yapacak.
Danny Makkelie, bu sezon Galatasaray’ın lig aşamasında Monaco ile oynadığı maçı yönetmişti.

