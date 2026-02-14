Barajlarda doluluk yükseldi: Yağışlar sevindirdi, tasarruf uyarısı geldi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son dönemde etkili olan yağışların baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdığını açıkladı. Balta, aktif hacimde doluluk oranının yüzde 42 seviyesine ulaştığını belirtti.

Balta, 2025’in sonuna doğru yağış tahminlerinin olumsuz seyrettiğini ancak 2026’ya girilmesiyle birlikte yağışlı bir döneme geçildiğini söyledi. Ocak ve şubat aylarında alınan yoğun yağışların baraj seviyelerini yükselttiğini ifade eden Balta, “Yağışlarla geçen seneki barajlarımızın doluluk oranını yakaladık. Hatta şu an geçmiş durumdayız” dedi.

Önümüzdeki aylarda da ilave yağış beklendiğini dile getiren Balta, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında yağışların devam etmesi halinde doluluk oranlarının daha da artabileceğini kaydetti. Balta, geçen yıla kıyasla hem yağış miktarının hem de barajlardaki su seviyesinin daha iyi durumda olduğunu belirtti.

TASARRUF VURGUSU

Balta, yağışlardaki artışa rağmen suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı. İçme ve sulama suyu başta olmak üzere tüm alanlarda bilinçli tüketimin önemine dikkat çekti.

Sulama sektörünün su tüketiminde en büyük paya sahip olduğunu belirten Balta, açık kanallı sistemler yerine kapalı borulu sistemlerin yaygınlaştırıldığını söyledi. Yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerinin, geleneksel açık kanal sistemlerine göre yüzde 50’ye varan su tasarrufu sağladığını ifade etti.

Barajların yalnızca bir yıllık değil, birkaç yıllık suyu depolayabildiğini hatırlatan Balta şu ifadeleri kullandı:

Suyu tasarruflu kullandığımız müddetçe kurak yıllar geçirsek de ciddi bir sorun yaşamayız. Bu yıl depoladığımız suyu gelecek yıllara aktarabilmek için tasarruf bilincini sürdürmeliyiz.