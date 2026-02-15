Navalni'nin ölümü için Putin'i işaret etti!

İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin ölümünden Kremlin'i sorumlu tuttu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baş rakibi Aleksey Navalni’nin "ok kurbağası" zehrinden geliştirilen bir toksin kullanılarak öldürüldüğünü iddia etti.

İngiltere'nin Rus muhalefet lideri Navalni'nin ölümüne ilişkin iddiasına İsveç, Fransa, Hollanda ve Almanya da katılarak Kremlin'i suçladı.

Yapılan ortak açıklamada, Navalni’den alınan biyolojik örneklerin laboratuvar analizlerinde “epibatidin” maddesinin tespit edildiği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Navalni’nin Sibirya’daki bir ceza kolonisinde hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçmesinin ardından yapılan materyal analizlerine dayandırdığı açıklamada, söz konusu toksinin bedeninde bulunmasına ilişkin masum bir açıklama olmadığını kaydetti.

Epibatidin, Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarının derisinde bulunan son derece güçlü bir toksin olarak biliniyor.

Ortak açıklamada, “İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda, Alexei Navalny’nin ölümcül bir toksinle zehirlendiğinden emindir” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında yapıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Aleksey Navalni’ye karşı tutukluluğu sırasında bu ölümcül toksini kullanma imkânı, motivasyonu ve fırsatı yalnızca Rus hükümeti sahipti.” açıklamasını yaptı.

Cooper ayrıca, “Rusya, Navalny’yi bir tehdit olarak gördü.” ifadelerini kullandı ve “Bu tür bir zehrin kullanılması, Rus devletinin elindeki aşağılık araçları ve siyasi muhalefete duyduğu derin korkuyu göstermektedir.” dedi.

Cooper’ın konferans kapsamında Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya ile de bir araya geldiği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle konunun Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) bildirildiğini açıkladı.

Londra ve müttefikleri, analiz sonuçlarına dayanarak Navalni’nin ölümünden Kremlin’i sorumlu tuttu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülen Navalni, 16 Şubat 2024’te 47 yaşında cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Rus makamları, Navalni’nin ceza kolonisinde kısa bir yürüyüşün ardından rahatsızlandığını, yere yığıldığını ve bilincini bir daha kazanamadığını açıklamış, ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını duyurmuştu.